https://tr.sputniknews.com/20210922/besiktasa-bir-kotu-haber-de-michy-batshuayiden-1049155609.html

Beşiktaş'a bir kötü haber de Michy Batshuayi'den

Beşiktaş'a bir kötü haber de Michy Batshuayi'den

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçında sakatlanan Ghezzal ve Batshuayi, Altay maçında forma giyemeyecek. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

beşiktaş

sakatlık

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Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. Siyah-beyazlılar 90+7'de yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Beşiktaş'ta 77. dakikada sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna girdi. Adana Demirspor maçında sakatlanan Ghezzal, Altay maçında forma giyemeyecek. Cezayirli oyuncu, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Beşiktaş'a bir kötü haber de Belçikalı golcüsünden geldi. Batshuayi, Adana Demirspor maçında aldığı darbe nedeniyle bugün yapılan antrenmana çıkmadı. Sağ dizinden sakatlık yaşatan Belçikalı oyuncu, siyah beyazlıların cuma günü oynayacağı Altay maçında forma giyemeyecek. Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Larin’in ise durumu iyi. Kanadalı oyuncu İzmir kafilesinde yer alacak. Siyah beyazlılarda tedavisi tamamlanan Umut Meraş takımla antrenmanlara başladı. Henüz Beşiktaş ile maça çıkmayan 25 yaşındaki sol bek, Altay maçı kadrosuna dahil edilecek.Beşiktaş’ta Batshuayi ve Ghezzal’ın yanı sıra sakatlığı süren Vida, Teixeria, N’Koudou, Necip, Mehmet Topal ile kırmızı kart cezalısı Rosier, İzmir deplasmanında görev yapamayacak.Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 24 Eylül Cuma günü saat 20.00'de İzmir’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak.

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beşiktaş, sakatlık