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Çavuşoğlu ve Blinken'dan 'Afganistan'da yakından çalışmaya devam' vurgusu
Çavuşoğlu ve Blinken'dan 'Afganistan'da yakından çalışmaya devam' vurgusu
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta olan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T00:57+0300
2021-09-22T00:57+0300
dünya
abd
afganistan
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Çavuşoğlu ve Blinken, New York'taki bir otelde yaptıkları ikili görüşme öncesi gazetecilere kısa bir açıklamalarda bulundu.Blinken ile birçok kez telefonda görüştüklerini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan ve birçok alandaki muhteşem iş birliğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, iş birliğimizi sürdüreceğiz. Daha başka alanlarda da iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliğimizi sürdürürken ikili iş birliğimizi sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Çavuşoğlu ile son 9 aydır birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bugün konuşacak çok şeyimiz var ancak Türkiye'ye Afganistan'daki güçlü ortaklığı için çok müteşekkiriz ve burada birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Suriye ve Kafkaslar konularını da bugünkü toplantıda ele alacaklarını belirten Blinken, Türkiye ve ABD'yi "güçlü ortak ve NATO müttefiği" olarak nitelendirdi.
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abd, afganistan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, antony blinken

Çavuşoğlu ve Blinken'dan 'Afganistan'da yakından çalışmaya devam' vurgusu

00:57 22.09.2021
© AA / Fatih AktaşDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA / Fatih Aktaş
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Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta olan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Afganistan konusunda yakından çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Çavuşoğlu ve Blinken, New York'taki bir otelde yaptıkları ikili görüşme öncesi gazetecilere kısa bir açıklamalarda bulundu.
Blinken ile birçok kez telefonda görüştüklerini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan ve birçok alandaki muhteşem iş birliğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, iş birliğimizi sürdüreceğiz. Daha başka alanlarda da iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliğimizi sürdürürken ikili iş birliğimizi sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Çavuşoğlu ile son 9 aydır birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bugün konuşacak çok şeyimiz var ancak Türkiye'ye Afganistan'daki güçlü ortaklığı için çok müteşekkiriz ve burada birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Suriye ve Kafkaslar konularını da bugünkü toplantıda ele alacaklarını belirten Blinken, Türkiye ve ABD'yi "güçlü ortak ve NATO müttefiği" olarak nitelendirdi.
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