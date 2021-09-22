Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’ta temasları kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir görüşme gerçekleştirdi." denildi.
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’ta temasları kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’ta temasları kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir görüşme gerçekleştirdi." denildi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, BM 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’ta temasları kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/djztkPNiAN