https://tr.sputniknews.com/20210922/cumhurbaskani-erdogan-gine-bissau-cumhurbaskani-umaro-sissoco-embalo-ile-gorustu-1049125797.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’ta temasları kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T00:42+0300

2021-09-22T00:42+0300

2021-09-22T00:43+0300

politika

recep tayyip erdoğan

birleşmiş milletler (bm)

gine bissau

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’ta temasları kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir görüşme gerçekleştirdi." denildi.

gine bissau

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recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), gine bissau