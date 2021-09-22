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https://tr.sputniknews.com/20210922/emine-erdogan-hirvatistan-first-ladysi-ile-bir-araya-geldi-1049127030.html
Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sonja Music Milanovic ile bir araya geldi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T01:40+0300
2021-09-22T01:40+0300
2021-09-22T01:40+0300
türkiye
hırvatistan
emine erdoğan
zoran milanoviç
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New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açışı yapılan Türkevi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
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hırvatistan, emine erdoğan, zoran milanoviç
Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sonja Music Milanovic ile bir araya geldi.
New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açışı yapılan Türkevi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.