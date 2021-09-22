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https://tr.sputniknews.com/20210922/evergrandeden-odeme-duyurusu-1049134277.html
Evergrande'den kafa karıştıran ödeme duyurusu
Evergrande'den kafa karıştıran ödeme duyurusu
Evergrande, borsaya yaptığı açıklamada, 23 Eylül’de vadesi dolan faiz ödemesi için yuan cinsinden tahvil sahipleri ile anlaşmaya varıldığını duyurdu fakat ne... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T11:23+0300
2021-09-22T11:25+0300
dünya
açıklama
guanghzou evergrande
evergrande
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Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group’un ülke içi emlak birimi, borsaya yaptığı ve açık bir dil kullanmadığı açıklamada, 23 Eylül’de vadesi dolan faiz ödemesi için yuan cinsinden tahvil sahipleri ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.Birim, borsaya yaptığı açıklamanın tahvil faiz ödemesi kısmında, yüzde 5.8 faizli 2025 vadeli tahvil sorununun takas kuruluşu dışarıda bırakılarak müzakereler yoluyla çözüldüğünü duyurdu. Ancak açıklamada ne kadar faizin ödeneceği ya da ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi verilmedi.Küresel finans piyasaları, dünyanın en fazla borca sahip emlak geliştirme şirketinin içinde bulunduğu krizin ekonomiyi raydan çıkarabileceği ve süregelen bir yayılmayı başlatabileceği endişelerinin artması ile birlikte son günlerde oldukça tedirgin bir durumda. Çin’in kendi tahvil piyasasında direnç işaretleri görülmesine rağmen bu stres küresel kredi piyasalarına sıçradı ve hisse senetlerinde sarsıntıya neden oldu.Bloomberg Intelligence kredi analisti Daniel Fan, “Evergrande ülke içi tahvil sahipleri ile bir şekilde anlaşmaya varmış olabilir. Tahvil sahiplerinden harekete geçmemesi istenmiş olabilir, müzakereler yeniden planlanmak üzere askıya alınmış ya da buna benzer şeyler olmuş olabilir” dedi. Evergrande müzakerelere ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.Çinli yetkililer, grubun finansman durumunu incelemeleri için muhasebe ve hukuk uzmanlarını görevlendirerek, ülkenin en büyük yeniden yapılandırması olabilecek olası bir girişim için zemin hazırlamaya başladı. Konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, Evergrande Pazartesi günü, en azından en büyük iki banka kreditörüne vadesi dolan faiz ödemelerini yerine getiremedi. Asya’nın yatırım yapılabilir seviye altında nota sahip en büyük tahvil ihraç eden firması Evergrande’nin ödenmeyi bekleyen 19.2 milyar dolar tutarında denizaşırı ve 53.5 milyar yuan tutarından lokal tahvil borcu bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210915/cinde-evergrande-protestolari-insaat-sirketi-borclarini-park-alani-vererek-odemeyi-teklif-etti-1048927626.html
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açıklama, guanghzou evergrande, evergrande

Evergrande'den kafa karıştıran ödeme duyurusu

11:23 22.09.2021 (güncellendi: 11:25 22.09.2021)
© REUTERSEvergrande
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS
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Evergrande, borsaya yaptığı açıklamada, 23 Eylül’de vadesi dolan faiz ödemesi için yuan cinsinden tahvil sahipleri ile anlaşmaya varıldığını duyurdu fakat ne kadar faizin ödeneceği ya da ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi vermedi.
Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group’un ülke içi emlak birimi, borsaya yaptığı ve açık bir dil kullanmadığı açıklamada, 23 Eylül’de vadesi dolan faiz ödemesi için yuan cinsinden tahvil sahipleri ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Birim, borsaya yaptığı açıklamanın tahvil faiz ödemesi kısmında, yüzde 5.8 faizli 2025 vadeli tahvil sorununun takas kuruluşu dışarıda bırakılarak müzakereler yoluyla çözüldüğünü duyurdu. Ancak açıklamada ne kadar faizin ödeneceği ya da ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi verilmedi.
Küresel finans piyasaları, dünyanın en fazla borca sahip emlak geliştirme şirketinin içinde bulunduğu krizin ekonomiyi raydan çıkarabileceği ve süregelen bir yayılmayı başlatabileceği endişelerinin artması ile birlikte son günlerde oldukça tedirgin bir durumda. Çin’in kendi tahvil piyasasında direnç işaretleri görülmesine rağmen bu stres küresel kredi piyasalarına sıçradı ve hisse senetlerinde sarsıntıya neden oldu.
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
Çin'de Evergrande protestoları: İnşaat şirketi borçlarını park alanı vererek ödemeyi teklif etti
15 Eylül, 15:24
Bloomberg Intelligence kredi analisti Daniel Fan, “Evergrande ülke içi tahvil sahipleri ile bir şekilde anlaşmaya varmış olabilir. Tahvil sahiplerinden harekete geçmemesi istenmiş olabilir, müzakereler yeniden planlanmak üzere askıya alınmış ya da buna benzer şeyler olmuş olabilir” dedi.

Evergrande müzakerelere ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Çinli yetkililer, grubun finansman durumunu incelemeleri için muhasebe ve hukuk uzmanlarını görevlendirerek, ülkenin en büyük yeniden yapılandırması olabilecek olası bir girişim için zemin hazırlamaya başladı. Konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, Evergrande Pazartesi günü, en azından en büyük iki banka kreditörüne vadesi dolan faiz ödemelerini yerine getiremedi. Asya’nın yatırım yapılabilir seviye altında nota sahip en büyük tahvil ihraç eden firması Evergrande’nin ödenmeyi bekleyen 19.2 milyar dolar tutarında denizaşırı ve 53.5 milyar yuan tutarından lokal tahvil borcu bulunuyor.
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