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Hadi Özışık: Bugün cebine para girmiyor diye birçok kişi tersine dönmüş durumda
Hadi Özışık: Bugün cebine para girmiyor diye birçok kişi tersine dönmüş durumda
Gazeteci Hadi Özışık, eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın "Dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz" ifadesine... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T11:47+0300
2021-09-22T11:47+0300
politika
ak parti
bülent arınç
para
dindar
hadi özışık
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İnternethaber haber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden 2020'nin kasım ayında istifa eden Bülent Arınç'ın hayat pahalılığıyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.Arınç'ın "Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar hamaset kokulu konuşmaların yanında, cebine giren paraya bakar, cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa din, iman, vatan, millet bunlar yine bir kenarda durur. Yine onlara saygısını eksik etmez. Ama değer yargıları değişebilir" şeklindeki ifadesine değinen Özışık, şunları kaydetti:"Bülent Arınç haksız mı? 'Dava' diye yola çıkanlar, cebinden parası çıkınca tersine dönmedi mi? Cebine para girmeyenler inandıkları davayı bırakıp gitmediler mi? Bırakın parayı pulu, mevkisi makamı elinden alındı diye Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerleyenler olmadı mı? İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde mamaları kesilenler Ekrem İmamoğlu’na yavşamadı mı? 'Adam kazandı' naraları atılmadı mı? Onlar hala dindar, hala inanan güya… 'Ellerinden gelse mamalarını kesen kişileri bir kaşık suda boğacaklar'Ekrem İmamoğlu’ndan yüz bulmayınca yüz seksen derece dönenleri varın siz tahmin edin. Biliyorum bir kesim yine Bülent Arınç’a kızacak. Ne hainliği kalacak ne de FETÖ’cü oluşu… Ama gerçekleri değiştirebileceklerini sanmıyorum. Zira bugün cebine para girmiyor, ya da cebinden para çıkıyor diye birçok kişi tersine dönmüş durumda. Ellerinden gelse mamalarını kesen kişileri bir kaşık suda boğacaklar.'Hepsi cebine bakıyor, alacağı paraya bakıyor'Ben öyle tipler tanıyorum ki, mama gelmediğinde eş dost akraba, vatan millet din iman… her şeyi bir kenara bırakıp küfür yağdırmakta, hakaret etmekte karşı mahalleyi aratmıyor. Ellerine üç kuruş tutuşturulunca kuzuya dönenler… hepsi cebine bakıyor, alacağı paraya bakıyor.Allah bizi onlardan eylemesin. Allah inandıkları davaya hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayanları para ile terbiye etmek isteyenleri de ıslah etsin."
https://tr.sputniknews.com/20210920/bulent-arinc-dindar-insanlarimizin-bile-tamamen-tersine-donecegini-bir-gun-goreceksiniz-1049075655.html
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ak parti, bülent arınç, para, dindar, hadi özışık

Hadi Özışık: Bugün cebine para girmiyor diye birçok kişi tersine dönmüş durumda

11:47 22.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/Hadi ÖzışıkHadi Özışık
Hadi Özışık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Fotoğraf : Twitter/Hadi Özışık
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Gazeteci Hadi Özışık, eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın "Dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz" ifadesine değindi. Özışık, "Bugün cebine para girmiyor, ya da cebinden para çıkıyor diye birçok kişi tersine dönmüş durumda. Ellerinden gelse mamalarını kesen kişileri bir kaşık suda boğacaklar" dedi.
İnternethaber haber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden 2020'nin kasım ayında istifa eden Bülent Arınç'ın hayat pahalılığıyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.
Arınç'ın "Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar hamaset kokulu konuşmaların yanında, cebine giren paraya bakar, cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa din, iman, vatan, millet bunlar yine bir kenarda durur. Yine onlara saygısını eksik etmez. Ama değer yargıları değişebilir" şeklindeki ifadesine değinen Özışık, şunları kaydetti:
"Bülent Arınç haksız mı? 'Dava' diye yola çıkanlar, cebinden parası çıkınca tersine dönmedi mi? Cebine para girmeyenler inandıkları davayı bırakıp gitmediler mi? Bırakın parayı pulu, mevkisi makamı elinden alındı diye Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerleyenler olmadı mı? İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde mamaları kesilenler Ekrem İmamoğlu’na yavşamadı mı? 'Adam kazandı' naraları atılmadı mı? Onlar hala dindar, hala inanan güya…

'Ellerinden gelse mamalarını kesen kişileri bir kaşık suda boğacaklar'

Ekrem İmamoğlu’ndan yüz bulmayınca yüz seksen derece dönenleri varın siz tahmin edin. Biliyorum bir kesim yine Bülent Arınç’a kızacak. Ne hainliği kalacak ne de FETÖ’cü oluşu… Ama gerçekleri değiştirebileceklerini sanmıyorum. Zira bugün cebine para girmiyor, ya da cebinden para çıkıyor diye birçok kişi tersine dönmüş durumda. Ellerinden gelse mamalarını kesen kişileri bir kaşık suda boğacaklar.

'Hepsi cebine bakıyor, alacağı paraya bakıyor'

Ben öyle tipler tanıyorum ki, mama gelmediğinde eş dost akraba, vatan millet din iman… her şeyi bir kenara bırakıp küfür yağdırmakta, hakaret etmekte karşı mahalleyi aratmıyor. Ellerine üç kuruş tutuşturulunca kuzuya dönenler… hepsi cebine bakıyor, alacağı paraya bakıyor.
Allah bizi onlardan eylemesin. Allah inandıkları davaya hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayanları para ile terbiye etmek isteyenleri de ıslah etsin."
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
TÜRKİYE
Bülent Arınç: Dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz
20 Eylül, 17:01
002000
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