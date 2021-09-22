https://tr.sputniknews.com/20210922/hadi-ozisik-bugun-cebine-para-girmiyor-diye-bircok-kisi-tersine-donmus-durumda-1049135186.html

Hadi Özışık: Bugün cebine para girmiyor diye birçok kişi tersine dönmüş durumda

Hadi Özışık: Bugün cebine para girmiyor diye birçok kişi tersine dönmüş durumda

Gazeteci Hadi Özışık, eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın "Dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz" ifadesine... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T11:47+0300

2021-09-22T11:47+0300

2021-09-22T11:47+0300

politika

ak parti

bülent arınç

para

dindar

hadi özışık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1044536167_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_78a387f008c7a5f6eff14ea4b7860d57.jpg

İnternethaber haber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden 2020'nin kasım ayında istifa eden Bülent Arınç'ın hayat pahalılığıyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.Arınç'ın "Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar hamaset kokulu konuşmaların yanında, cebine giren paraya bakar, cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa din, iman, vatan, millet bunlar yine bir kenarda durur. Yine onlara saygısını eksik etmez. Ama değer yargıları değişebilir" şeklindeki ifadesine değinen Özışık, şunları kaydetti:"Bülent Arınç haksız mı? 'Dava' diye yola çıkanlar, cebinden parası çıkınca tersine dönmedi mi? Cebine para girmeyenler inandıkları davayı bırakıp gitmediler mi? Bırakın parayı pulu, mevkisi makamı elinden alındı diye Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerleyenler olmadı mı? İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde mamaları kesilenler Ekrem İmamoğlu’na yavşamadı mı? 'Adam kazandı' naraları atılmadı mı? Onlar hala dindar, hala inanan güya… 'Ellerinden gelse mamalarını kesen kişileri bir kaşık suda boğacaklar'Ekrem İmamoğlu’ndan yüz bulmayınca yüz seksen derece dönenleri varın siz tahmin edin. Biliyorum bir kesim yine Bülent Arınç’a kızacak. Ne hainliği kalacak ne de FETÖ’cü oluşu… Ama gerçekleri değiştirebileceklerini sanmıyorum. Zira bugün cebine para girmiyor, ya da cebinden para çıkıyor diye birçok kişi tersine dönmüş durumda. Ellerinden gelse mamalarını kesen kişileri bir kaşık suda boğacaklar.'Hepsi cebine bakıyor, alacağı paraya bakıyor'Ben öyle tipler tanıyorum ki, mama gelmediğinde eş dost akraba, vatan millet din iman… her şeyi bir kenara bırakıp küfür yağdırmakta, hakaret etmekte karşı mahalleyi aratmıyor. Ellerine üç kuruş tutuşturulunca kuzuya dönenler… hepsi cebine bakıyor, alacağı paraya bakıyor.Allah bizi onlardan eylemesin. Allah inandıkları davaya hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayanları para ile terbiye etmek isteyenleri de ıslah etsin."

https://tr.sputniknews.com/20210920/bulent-arinc-dindar-insanlarimizin-bile-tamamen-tersine-donecegini-bir-gun-goreceksiniz-1049075655.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, bülent arınç, para, dindar, hadi özışık