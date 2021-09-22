https://tr.sputniknews.com/20210922/ingiltere-hindistanda-uretilen-covishield-asisini-uluslararasi-seyahatlerde-taniyacak-1049161702.html

İngiltere, Hindistan'da üretilen Covishield aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacak

İngiltere, Hindistan'da üretilen Covishield aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacak

İngiltere'nin, Hindistan'da Covishield adıyla üretilen AstraZeneca aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacağı bildirildi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T23:32+0300

2021-09-22T23:32+0300

2021-09-22T23:34+0300

koronavirüs

hindistan

astrazenaca

covishield

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İngilliz hükümeti uluslararası seyahat rehberinde değişikliğe giderek Hindistan Serum Enstitüsünce Covishield adıyla üretilen AstraZeneca aşısını uluslararası seyahatlerde tanıma kararı aldı. Buna göre, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) aşı kartları kabul edilen ülkelerde Covishield'in 2 dozunu yaptıranlar İngiltere'deki 10 günlük bireysel karantinadan muaf tutulacak. Rehberde aşı kartları kabul edilen ülkeler, Avrupa Birliği(AB), ABD, Avustralya, Antigua Barbuda, Barbados, Bahreyn, Brunei Sultanlığı, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, İsrail, Japonya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelenda, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıralandı. Ülkedeki yeni kurallara göre, aşı kartı tanınmayan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca belirttikleri adreslerde bireysel karantinada kalması ve karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırması gerekiyor. İngiltere'nin halkın çoğunluğu Covishield'le aşılanan Hindistan'ın aşı kartını tanımaması iki ülke arasında tartışmalara neden olmuştu.Hindistan, İngiltere'nin, bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarının Kovid-19 aşı kartlarını tanımama kararına tepki göstermişti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Sekreter Harsh Vardhan Shringla, geçen hafta açıklanan ve ekimde yürürlüğe girecek söz konusu kuralın çözüme kavuşturulmaması durumunda, karşılıklı önlemler almak zorunda kalabileceklerini belirtmişti. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da yaptığı açıklamada, konuyu İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüştüğünü söylemişti.

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hindistan, astrazenaca, covishield