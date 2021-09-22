https://tr.sputniknews.com/20210922/inleyen-kopek-sesleri-duyan-ogretmen-zifte-yapismis-halde-3-kopek-yavrusunu-olmek-uzereyken-buldu-1049150747.html

İnleyen köpek sesleri duyan öğretmen zifte yapışmış halde 3 köpek yavrusunu ölmek üzereyken buldu

İnleyen köpek sesleri duyan öğretmen zifte yapışmış halde 3 köpek yavrusunu ölmek üzereyken buldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yol kenarına dökülen zifte yapışan ve ölmek üzere olan 3 köpek yavrusu, öğretmen Uğur Maaşoğlu'nun ihbarı sayesinde ziftten... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T18:13+0300

2021-09-22T18:13+0300

2021-09-22T18:14+0300

yaşam

köpek

hayvansever

zift

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yol kenarına dökülen zifte yapışan 3 köpek yavrusu, hayvansever öğretmen Uğur Maaşoğlu'nun dikkati sayesinde kurtarıldı.İlçedeki bir lisede öğretmen olarak görev yapan Maaşoğlu, Demirci Mahallesi Koyunbaba Barajı mevkisinde inleyen köpek sesleri duyunca, çevreyi kontrol etti.Yol kenarına dökülen zifte yapışmış 3 köpek yavrusu gören Maaşoğlu, yavruları kendi imkanları ile kurtaramayınca Çubuk Belediyesi'ne ihbarda bulundu.Belediye ekipleri tarafından ziftten çıkarılan yavru köpekler, temizlenmeye çalışılarak tedavi altına alındı.'Bu zifti buraya bırakan her kimse mutlaka cezalandırılmalıdır'Maaşoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, eski Çubuk yoluna yakın yerde köpekleri ölmek üzereyken bulduğunu söyledi.Köpekleri kurtarmak için uzun süre uğraştığını ancak ziftten çıkaramadığını anlatan Maaşoğlu, "Yaklaşık iki üç saat uğraştım. Sonra yardım istedim. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yavruları çıkarttık. Durumlarından uzun süre ziftte kaldıkları belli olan yavrulara su ve yiyecek verdik. Hayvanları mazotla temizleye çalıştık. İnşallah yaşarlar" diye konuştu.Zifti yol kenarına döken sorumluların bulunmasını isteyen Maaşoğlu, "Bu zifti buraya bırakan her kimse mutlaka cezalandırılmalıdır. Hem tabiata hem de canlılara zarar veriyorlar" ifadesinde. bulundu.Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Ersoy da olay yerinden alınan yavru köpeklerin, belediyeye ait veteriner kliniğinde ilk tedavilerinin yapıldığını belirterek, "Yavru köpekleri bir ileri tektik ve tedavi için Ankara Büyükşehir Belediyemize ait kliniğe gönderdik" dedi.

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köpek, hayvansever, zift