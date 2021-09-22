Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210922/inleyen-kopek-sesleri-duyan-ogretmen-zifte-yapismis-halde-3-kopek-yavrusunu-olmek-uzereyken-buldu-1049150747.html
İnleyen köpek sesleri duyan öğretmen zifte yapışmış halde 3 köpek yavrusunu ölmek üzereyken buldu
İnleyen köpek sesleri duyan öğretmen zifte yapışmış halde 3 köpek yavrusunu ölmek üzereyken buldu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yol kenarına dökülen zifte yapışan ve ölmek üzere olan 3 köpek yavrusu, öğretmen Uğur Maaşoğlu'nun ihbarı sayesinde ziftten... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T18:13+0300
2021-09-22T18:14+0300
yaşam
köpek
hayvansever
zift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049150721_0:326:976:875_1920x0_80_0_0_010dee9adc7c27a67a5ef0c19efeb2d9.jpg
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yol kenarına dökülen zifte yapışan 3 köpek yavrusu, hayvansever öğretmen Uğur Maaşoğlu'nun dikkati sayesinde kurtarıldı.İlçedeki bir lisede öğretmen olarak görev yapan Maaşoğlu, Demirci Mahallesi Koyunbaba Barajı mevkisinde inleyen köpek sesleri duyunca, çevreyi kontrol etti.Yol kenarına dökülen zifte yapışmış 3 köpek yavrusu gören Maaşoğlu, yavruları kendi imkanları ile kurtaramayınca Çubuk Belediyesi'ne ihbarda bulundu.Belediye ekipleri tarafından ziftten çıkarılan yavru köpekler, temizlenmeye çalışılarak tedavi altına alındı.'Bu zifti buraya bırakan her kimse mutlaka cezalandırılmalıdır'Maaşoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, eski Çubuk yoluna yakın yerde köpekleri ölmek üzereyken bulduğunu söyledi.Köpekleri kurtarmak için uzun süre uğraştığını ancak ziftten çıkaramadığını anlatan Maaşoğlu, "Yaklaşık iki üç saat uğraştım. Sonra yardım istedim. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yavruları çıkarttık. Durumlarından uzun süre ziftte kaldıkları belli olan yavrulara su ve yiyecek verdik. Hayvanları mazotla temizleye çalıştık. İnşallah yaşarlar" diye konuştu.Zifti yol kenarına döken sorumluların bulunmasını isteyen Maaşoğlu, "Bu zifti buraya bırakan her kimse mutlaka cezalandırılmalıdır. Hem tabiata hem de canlılara zarar veriyorlar" ifadesinde. bulundu.Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Ersoy da olay yerinden alınan yavru köpeklerin, belediyeye ait veteriner kliniğinde ilk tedavilerinin yapıldığını belirterek, "Yavru köpekleri bir ileri tektik ve tedavi için Ankara Büyükşehir Belediyemize ait kliniğe gönderdik" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049150721_0:235:976:967_1920x0_80_0_0_af650e293b4a581b260a52ea6ec34230.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek, hayvansever, zift

İnleyen köpek sesleri duyan öğretmen zifte yapışmış halde 3 köpek yavrusunu ölmek üzereyken buldu

18:13 22.09.2021 (güncellendi: 18:14 22.09.2021)
© AAZifte yapışan 3 köpek yavrusu hayvansever öğretmenin sayesinde kurtarıldı
Zifte yapışan 3 köpek yavrusu hayvansever öğretmenin sayesinde kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
Abone ol
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yol kenarına dökülen zifte yapışan ve ölmek üzere olan 3 köpek yavrusu, öğretmen Uğur Maaşoğlu'nun ihbarı sayesinde ziftten çıkarılarak tedavi altına alındı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yol kenarına dökülen zifte yapışan 3 köpek yavrusu, hayvansever öğretmen Uğur Maaşoğlu'nun dikkati sayesinde kurtarıldı.
İlçedeki bir lisede öğretmen olarak görev yapan Maaşoğlu, Demirci Mahallesi Koyunbaba Barajı mevkisinde inleyen köpek sesleri duyunca, çevreyi kontrol etti.
Yol kenarına dökülen zifte yapışmış 3 köpek yavrusu gören Maaşoğlu, yavruları kendi imkanları ile kurtaramayınca Çubuk Belediyesi'ne ihbarda bulundu.
Belediye ekipleri tarafından ziftten çıkarılan yavru köpekler, temizlenmeye çalışılarak tedavi altına alındı.

'Bu zifti buraya bırakan her kimse mutlaka cezalandırılmalıdır'

Maaşoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, eski Çubuk yoluna yakın yerde köpekleri ölmek üzereyken bulduğunu söyledi.
Köpekleri kurtarmak için uzun süre uğraştığını ancak ziftten çıkaramadığını anlatan Maaşoğlu, "Yaklaşık iki üç saat uğraştım. Sonra yardım istedim. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yavruları çıkarttık. Durumlarından uzun süre ziftte kaldıkları belli olan yavrulara su ve yiyecek verdik. Hayvanları mazotla temizleye çalıştık. İnşallah yaşarlar" diye konuştu.
Zifti yol kenarına döken sorumluların bulunmasını isteyen Maaşoğlu, "Bu zifti buraya bırakan her kimse mutlaka cezalandırılmalıdır. Hem tabiata hem de canlılara zarar veriyorlar" ifadesinde. bulundu.
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Ersoy da olay yerinden alınan yavru köpeklerin, belediyeye ait veteriner kliniğinde ilk tedavilerinin yapıldığını belirterek, "Yavru köpekleri bir ileri tektik ve tedavi için Ankara Büyükşehir Belediyemize ait kliniğe gönderdik" dedi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:40AB'den az gelişmiş ülkelere verdiği ticari imtiyazlar için 'çevre' şartı
18:39İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky ile görüştü
18:38Yunan vali, Sputnik V'yi geliştiren Rus uzmanları Prometheus'a benzetti
18:31ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi
18:29Beşiktaş'tan Balotelli tepkisi
18:22Doğan Kuban hayatını kaybetti
18:20Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vergilerle ilgili düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı
18:14Rus yönetmen Zvyagintsev komadan çıktı
18:13İnleyen köpek sesleri duyan öğretmen zifte yapışmış halde 3 köpek yavrusunu ölmek üzereyken buldu
18:12'Sarallar' ve 'Şirinler' davasında karar çıktı: Ümit Saral'a 5 kez müebbet hapis cezası
18:03Kırgızistan: Afganistan'dan tahliye edilen BM kurumları Bişkek'e yerleştirilsin
17:55Google Oyun Akademisi Türkiye'de: 'Türkiye oyun kurucular listesine taşınacak'
17:53AB ile İran arasında 'nükleer anlaşma' görüşmesi
17:503 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven’in cansız bedeni bulundu
17:48'Rusya’da yaklaşık 40 milyon kişi tamamen aşılandı’
17:47İçişleri Bakan Yardımcısı: Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi Bylock kullanıcısı eski bir polis
17:42'Sarı' kategorili şehirde yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde yüz sınırına ulaştı
17:40Öğrencilerin yurt sorununa sektörden açıklama
17:33Bakan Varank: ÖTV düzenlemesi lüks otomobillere yönelikti
17:31Fransa’da bazı illerde ilkokullardaki maske zorunluluğu kaldırılıyor