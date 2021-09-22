Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210922/libya-ulusal-ordusu-lideri-hafter-askeri-gorevlerini-askiya-aldi-1049158702.html
Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, askeri görevlerini askıya aldı
Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, askeri görevlerini askıya aldı
Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) lideri General Halife Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T22:10+0300
2021-09-22T22:10+0300
2021-09-22T22:10+0300
dünya
libya
halife hafter
libya ulusal ordusu (luo)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104091/67/1040916784_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_eeb2f803d2560b1b76c2885f182a0d32.jpg
Hafter’in seçimlerde aday olması için görevini Korgeneral Abdel Razek Al-Nadori’ye devrettiği belirtildi.Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hafter’in yerine geçen Korgeneral Al-Nadori’nin 3 ay kadar görev başında olacağı belirtildi.Öte yandan Libya’daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta yapılması planlanıyor.
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104091/67/1040916784_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_7376f0d2f2683dbbccc56f648cfb771b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
libya, halife hafter, libya ulusal ordusu (luo)
Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, askeri görevlerini askıya aldı
Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) lideri General Halife Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı.
Hafter’in seçimlerde aday olması için görevini Korgeneral Abdel Razek Al-Nadori’ye devrettiği belirtildi.
Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hafter’in yerine geçen Korgeneral Al-Nadori’nin 3 ay kadar görev başında olacağı belirtildi.
Öte yandan Libya’daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta yapılması planlanıyor.