https://tr.sputniknews.com/20210922/libya-ulusal-ordusu-lideri-hafter-askeri-gorevlerini-askiya-aldi-1049158702.html

Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, askeri görevlerini askıya aldı

Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, askeri görevlerini askıya aldı

Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) lideri General Halife Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T22:10+0300

2021-09-22T22:10+0300

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libya

halife hafter

libya ulusal ordusu (luo)

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Hafter’in seçimlerde aday olması için görevini Korgeneral Abdel Razek Al-Nadori’ye devrettiği belirtildi.Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hafter’in yerine geçen Korgeneral Al-Nadori’nin 3 ay kadar görev başında olacağı belirtildi.Öte yandan Libya’daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

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libya, halife hafter, libya ulusal ordusu (luo)