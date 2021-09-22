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Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, askeri görevlerini askıya aldı
Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, askeri görevlerini askıya aldı
Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) lideri General Halife Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T22:10+0300
2021-09-22T22:10+0300
dünya
libya
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Hafter’in seçimlerde aday olması için görevini Korgeneral Abdel Razek Al-Nadori’ye devrettiği belirtildi.Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hafter’in yerine geçen Korgeneral Al-Nadori’nin 3 ay kadar görev başında olacağı belirtildi.Öte yandan Libya’daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta yapılması planlanıyor.
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libya, halife hafter, libya ulusal ordusu (luo)

Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter, askeri görevlerini askıya aldı

22:10 22.09.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Fotoğraf bankasına girHalife Hafter
Halife Hafter - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) lideri General Halife Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı.
Hafter’in seçimlerde aday olması için görevini Korgeneral Abdel Razek Al-Nadori’ye devrettiği belirtildi.
Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hafter’in yerine geçen Korgeneral Al-Nadori’nin 3 ay kadar görev başında olacağı belirtildi.
Öte yandan Libya’daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta yapılması planlanıyor.
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