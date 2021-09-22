https://tr.sputniknews.com/20210922/misir-ronesans-baraji-konusunda-kapsamli-bir-anlasma-istiyor-1049128908.html
Mısır, Rönesans Barajı konusunda kapsamlı bir anlaşma istiyor
Mısır, Rönesans Barajı konusunda kapsamlı bir anlaşma istiyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, mümkün olan en hızlı bir süre içinde, Etiyopya'daki Rönesans Barajı'nın dolumu ve çalıştırılmasına ilişkin bağlayıcı, kapsamlı bir... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T04:30+0300
2021-09-22T04:30+0300
2021-09-22T04:30+0300
dünya
mısır
etiyopya
abdülffetah sisi
büyük rönesans barajı
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda, video konferans yöntemiyle konuştu."Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki 10 yıllık müzakerelerin sonucunu hepiniz biliyorsunuz" diyen Sisi, Etiyopya tarafını uzlaşmazlık, emri vaki tutumu dayatma, müzakere sürecini olumlu ele almama ve tek taraflı bir yöntem seçmekle suçladı."10 yılın sonucu tüm bölgenin güvenliğine ve istikrarına yaygın bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullanan Sisi, Mısır'ın hala, mümkün olan en hızlı bir sürede, Etiyopya'daki Rönesans Barajı'nın dolumu ve çalıştırılmasına ilişkin bağlayıcı, kapsamlı bir hukuki anlaşmaya ulaşılması düşüncesine bağlı olduğunu vurguladı.Sisi, konuşmasında, Filistin konusuna ilişkin, 'Ortadoğu'da sorunun kapsamlı, daim ve adil bir çözüm bulunmadığı sürece istikrara imkan olmadığı' değerlendirmesinde bulundu.
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mısır, etiyopya, abdülffetah sisi, büyük rönesans barajı
Mısır, Rönesans Barajı konusunda kapsamlı bir anlaşma istiyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, mümkün olan en hızlı bir süre içinde, Etiyopya'daki Rönesans Barajı'nın dolumu ve çalıştırılmasına ilişkin bağlayıcı, kapsamlı bir hukuki anlaşma yapılmasını istedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda, video konferans yöntemiyle konuştu.
"Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki 10 yıllık müzakerelerin sonucunu hepiniz biliyorsunuz" diyen Sisi, Etiyopya tarafını uzlaşmazlık, emri vaki tutumu dayatma, müzakere sürecini olumlu ele almama ve tek taraflı bir yöntem seçmekle suçladı.
"10 yılın sonucu tüm bölgenin güvenliğine ve istikrarına yaygın bir tehdit oluşturuyor"
ifadelerini kullanan Sisi, Mısır'ın hala, mümkün olan en hızlı bir sürede, Etiyopya'daki Rönesans Barajı
'nın dolumu ve çalıştırılmasına ilişkin bağlayıcı, kapsamlı bir hukuki anlaşmaya ulaşılması düşüncesine bağlı olduğunu vurguladı.
Sisi, konuşmasında, Filistin konusuna ilişkin, 'Ortadoğu'da sorunun kapsamlı, daim ve adil bir çözüm bulunmadığı sürece istikrara imkan olmadığı' değerlendirmesinde bulundu.