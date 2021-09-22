https://tr.sputniknews.com/20210922/teknofest-take-off-uluslararasi-girisim-zirvesinde-oduller-sahiplerini-buldu-1049156064.html
TEKNOFEST Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu: Çekya birinci oldu
TEKNOFEST Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu: Çekya birinci oldu
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla Atatürk... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T20:48+0300
2021-09-22T20:48+0300
2021-09-22T20:49+0300
türkiye
ödül
teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049156039_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_65d58ae4b3ccdb457fee9c78027db35a.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler verdiklerini belirterek, "Aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz." dedi.Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleştirildi.Bakan Varank, birincilik ve ikincilik ödüllerini sahiplerine verdi. Çekya'dan "Colobra" 20 bin dolarlık birincilik ödülünü, Pakistan'dan "Classnotes" ise 10 bin dolarlık ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu ise 5 bin dolarlık üçüncülük ödülünü Türkiye'den "Servissoft" girişimine takdim etti.Ödül töreninde konuşan Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde en önemli başlıklardan birinin girişimciliğin Türkiye’de desteklenmesi olduğunu anımsattı.Varank, bu kapsamdaki girişimcilik desteklerine değinerek, şöyle konuştu:"Mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler veriyoruz ama aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz. Daha önce Türkiye’de ‘unicorn’ çıkar mı diyenler şimdi peşi sıra ilan ettiğimiz ‘unicorn’lardan heyecan duymaya başladılar."İstanbul’u girişimciliğin başkentlerinden biri yapmak istediklerini vurgulayan Varank, bu kapsamda şehrin yerli ve yabancı girişimlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.Take Off’un da uluslararası alanda güzel bir organizasyon olduğunu dile getiren Varank, “Burada start-up’lar gelip fikirlerini savunuyorlar. Bizden bir para ödülü kazanıyorlar ama burada elde ettikleri network ve burada kurdukları ilişkiler hepsinden daha değerli.” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049156039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5b9269a7a19f313c21a09dd6afdf5758.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ödül, teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali
TEKNOFEST Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu: Çekya birinci oldu
20:48 22.09.2021 (güncellendi: 20:49 22.09.2021)
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler verdiklerini belirterek, "Aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz." dedi.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleştirildi.
Bakan Varank, birincilik ve ikincilik ödüllerini sahiplerine verdi. Çekya'dan "Colobra" 20 bin dolarlık birincilik ödülünü, Pakistan'dan "Classnotes" ise 10 bin dolarlık ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.
Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu ise 5 bin dolarlık üçüncülük ödülünü Türkiye'den "Servissoft" girişimine takdim etti.
Ödül töreninde konuşan Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde en önemli başlıklardan birinin girişimciliğin Türkiye’de desteklenmesi olduğunu anımsattı.
Varank, bu kapsamdaki girişimcilik desteklerine değinerek, şöyle konuştu:
"Mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler veriyoruz ama aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz. Daha önce Türkiye’de ‘unicorn’ çıkar mı diyenler şimdi peşi sıra ilan ettiğimiz ‘unicorn’lardan heyecan duymaya başladılar."
İstanbul’u girişimciliğin başkentlerinden biri yapmak istediklerini vurgulayan Varank, bu kapsamda şehrin yerli ve yabancı girişimlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.
Take Off’un da uluslararası alanda güzel bir organizasyon olduğunu dile getiren Varank, “Burada start-up’lar gelip fikirlerini savunuyorlar. Bizden bir para ödülü kazanıyorlar ama burada elde ettikleri network ve burada kurdukları ilişkiler hepsinden daha değerli.” dedi.