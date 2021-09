https://tr.sputniknews.com/20210922/teknofest-take-off-uluslararasi-girisim-zirvesinde-oduller-sahiplerini-buldu-1049156064.html

TEKNOFEST Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu: Çekya birinci oldu

TEKNOFEST Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu: Çekya birinci oldu

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla Atatürk... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler verdiklerini belirterek, "Aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz." dedi.Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni, Bakan Varank'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleştirildi.Bakan Varank, birincilik ve ikincilik ödüllerini sahiplerine verdi. Çekya'dan "Colobra" 20 bin dolarlık birincilik ödülünü, Pakistan'dan "Classnotes" ise 10 bin dolarlık ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu ise 5 bin dolarlık üçüncülük ödülünü Türkiye'den "Servissoft" girişimine takdim etti.Ödül töreninde konuşan Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde en önemli başlıklardan birinin girişimciliğin Türkiye’de desteklenmesi olduğunu anımsattı.Varank, bu kapsamdaki girişimcilik desteklerine değinerek, şöyle konuştu:"Mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler veriyoruz ama aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye’de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz. Daha önce Türkiye’de ‘unicorn’ çıkar mı diyenler şimdi peşi sıra ilan ettiğimiz ‘unicorn’lardan heyecan duymaya başladılar."İstanbul’u girişimciliğin başkentlerinden biri yapmak istediklerini vurgulayan Varank, bu kapsamda şehrin yerli ve yabancı girişimlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.Take Off’un da uluslararası alanda güzel bir organizasyon olduğunu dile getiren Varank, “Burada start-up’lar gelip fikirlerini savunuyorlar. Bizden bir para ödülü kazanıyorlar ama burada elde ettikleri network ve burada kurdukları ilişkiler hepsinden daha değerli.” dedi.

