https://tr.sputniknews.com/20210922/uluslararasi-enerji-ajansindan-rusyaya-avrupadaki-gaz-depolarini-doldurma-cagrisi-1049125653.html

Uluslararası Enerji Ajansı’ndan Rusya’ya ‘Avrupa’daki gaz depolarını doldurma’ çağrısı

Uluslararası Enerji Ajansı’ndan Rusya’ya ‘Avrupa’daki gaz depolarını doldurma’ çağrısı

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Rusya’nın, Avrupa’nın doğalgaza erişiminin artırılması ve kış öncesinde depoların dolması için daha fazlasını yapabileceğini... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T00:32+0300

2021-09-22T00:32+0300

2021-09-22T00:32+0300

dünya

rusya

uluslararası enerji ajansı

gaz

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Açıklamada, “UEA, Rusya’nın Avrupa için doğalgaza erişimin artırılması ve yaklaşan kış ısıtma sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında depolama tesislerinin gerekli seviyeye kadar doldurulmasının sağlanması için daha fazlasını yapabileceğine inanıyor” ifadesine yer verildi.Rusya’nın Avrupalı partnerleri karşısındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini kaydeden UEA, yine de Avrupa’ya gaz ihracatının, 2019’a göre azaldığını ifade etti. Ajans, Avrupa’nın gaz piyasasının gelecekte, özellikle kış sonunda yaşanabilecek sert soğuklar nedeniyle ek zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.Avrupa’da doğalgaz fiyatı rekor kırarak 900 doları geçmişti.Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki yeraltı depolama tesislerindeki gaz stokunun yeterli olmadığına defalarca işaret etmişti. Şirket, Avrupa’ya gaz sevkiyatı konusunda sözleşmelere tam uyduklarını ve ek talepleri karşılamaya çalıştıklarını kaydetmişti.Avrupa’nın gaz depolama tesislerinden doluluk oranı 19 Eylül itibariyle yüzde 72 olarak gerçekleşmişti. Bu, son 5 yıldaki göstergelere göre yaklaşık yüzde 14 daha az.

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rusya, uluslararası enerji ajansı, gaz