ABD'den Rohingyalılara 180 milyon dolar yardım sözü

Greenfield, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında Rohingyalıların durumuna ilişkin düzenlenen yüksek düzeyli çevrimiçi toplantıda, Rohingyalıların Myanmar'da uzun yıllar 'işkence, tecavüz ve kundaklamaya' maruz kaldığını ve öldürüldüğünü söyledi.Myanmar'da şubat ayındaki askeri darbenin ardından Rohingyalıların durumunun daha da kötüye gittiğini öne süren Greenfield, Bangladeş'e toplam 900 bin Rohingyalının sığındığını ifade etti.Rohingyalıların durumunun görmezden gelinemeyeceğini söyleyen Greenfield, ABD'nin Rohingyalılara yaklaşık 180 milyon dolar daha yardım yapacağını, bu yardımın 158 milyon dolarının Bangladeş'teki Rohingyalılara yardım için kullanılacağını sözlerine ekledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rohingyalılara 180 milyon dolar daha yardım yapacaklarını açıkladı.
Greenfield, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında Rohingyalıların durumuna ilişkin düzenlenen yüksek düzeyli çevrimiçi toplantıda, Rohingyalıların Myanmar'da uzun yıllar 'işkence, tecavüz ve kundaklamaya' maruz kaldığını ve öldürüldüğünü söyledi.
Myanmar'da şubat ayındaki askeri darbenin ardından Rohingyalıların durumunun daha da kötüye gittiğini öne süren Greenfield, Bangladeş'e toplam 900 bin Rohingyalının sığındığını ifade etti.
Rohingyalıların durumunun görmezden gelinemeyeceğini söyleyen Greenfield, ABD'nin Rohingyalılara yaklaşık 180 milyon dolar daha yardım yapacağını, bu yardımın 158 milyon dolarının Bangladeş'teki Rohingyalılara yardım için kullanılacağını sözlerine ekledi.