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Adalar'da 5 Ekim itibarıyla akülü araç kullanmak yasak: 'Ada E-5'e döndü'
Adalar'da 5 Ekim itibarıyla akülü araç kullanmak yasak: 'Ada E-5'e döndü'
Adalar'da 5 Ekim'den sonra akülü araç kullanmak yasaklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME kararını içeren afişleri Adalar'da çeşitli noktalara... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T14:46+0300
2021-09-23T14:46+0300
yaşam
istanbul
adalar
ulaşım
fayton
akülü araç
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UKOME, hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Adalar'dan akülü araçların kaldırılması kararı aldı. UKOME'nin kararına göre, Adalar'da 5 Ekim'den sonra akülü araç kullanmak yasak olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME kararını içeren afişleri Adalar'da çeşitli noktalara asarak uyarıda bulundu. Akülü araç yasağı Adalar'da tartışmaya neden oldu.'Akülü araçlar da Adalar'a zararlı'Akülü araçların kaldırılması gerektiğini söyleyen ada sakini, "Çünkü bu akülü araçlar önceden Adalar'da yoktu. İki sene içerisinde akülü araçlar ortaya çıktı. Biz çocukluğumuzda adayı yürüyerek gidip geliyorduk. Ancak şimdi bu akülü araçları herkes aldı ve artık ticareti yapılmaya başlandı. Ben bu akülü araçların adaya zararlı olduğunu düşünüyorum. Şu an kullandığım akülü araç bana ait değil bir arkadaşımın. Şu an yük taşımak için ödünç aldım" dedi.'Adalar E-5 Karayolu'na döndü'46 yıllık ada sakini Faika Ayça ise "ada bu akülü araçlar yüzünden e-5 karayolu'na döndü. ada, ada olma niteliğini çoktan kaybetti. akülü araçların adadan zinhar kalkması gerekiyor. çünkü adada artık yol yok. Adada yol olmadığına göre bu akülü araçların kaldırılıp belediyenin araçları çalıştırılması lazım. eskiden biz yürüyerek adayı gezerdik. ancak şu an adada bir akülü araç furyası var. adanın statüsü değişti. eskiden adaya 3 tane vapur gelirdi" diye konuştu.'Akülü araçlar toplanırsa büyük kargaşa çıkar'Verilen hakkın geri alınmayacağını söyleyen ada sakini Özkan Atak, "30 senedir adada yaşıyorum. Ehliyeti ve ruhsatı olmayan kişilerin akülü araçları kaldırılsın. Çünkü küçücük çocuklar kullanıyor. Bir düzenleme yapılması lazım. Ama direkt olarak insanların şahsi araçları ellerinden alınmamalı. Verilen hak geri alınmaz. Ruhsatım olmadığı için iki kere akülü aracımı polis aldı. Ancak şu an ruhsatlı bir aracım var ve ben o aracı aktif bir şekilde kullanıyorum. Şu an adada on binlerce akülü araç var. 5 Ekim'de bu akülü araçları toplarlarsa büyük bir kargaşa olur. Benim duyduğuma göre 5 Ekim'de yetkililer kapıların önünden bile araçları toplayacak. Hatta çevik kuvvet bile getirilecekmiş" ifadelerini kullandı.'Kimse akülü aracıma dokunamaz'Atak, sözlerine şu şekilde devam etti:'Yanlış bir uygulama'Akülü araçların kaldırılmasını istemeyen bir başka ada sakini Nuri Yürek ise "Büyükada'da Tepeköy denilen bir yer var. Adanın tepe noktası burası orada oturan yaşlılar nasıl inecekler. UKOME bizi göz ardı etmiş durumda. Önümüzde kar, kış, yağmur var. Kronik hastalığı olanlar, o yokuşu nasıl inip çıkacak? Bizi toplu taşıma aracına yönlendiriyorlar. Bu pandemi döneminde toplu taşımada hastalık taşıma riski fazla. Beni bir adalı olarak yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Az önce emniyet müdürlüğüne gittim. Gerekli raporlarımı sundum. Şimdi incelemeler sonrası çıkacak kararı bekleyeceğim. Olumsuz bir karar çıkarsa Tepeköy'den nasıl inip çıkacağım? Ben kalp rahatsızlığı olan bir insanım" diye konuştu.'Engelliler için tasarlanmış araçlar kapsam dışında'Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulacak. Aynı zamanda Adalar ilçesinde; bireysel elektrikli araç kullanmak isteyen kişiler için ise bazı şartlar aranıyor. Bunlar, Adalar'da ikamet ediyor olmak. (ikincil adres olarak Adalar yazılsa bile kabul edilmeyecek) 66 yaşından gün almak, uygun sürücü belgesine sahip olmak.
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istanbul, adalar, ulaşım, fayton, akülü araç

Adalar'da 5 Ekim itibarıyla akülü araç kullanmak yasak: 'Ada E-5'e döndü'

14:46 23.09.2021
© DHAAkülü araç kullanımı
Akülü araç kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
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Adalar'da 5 Ekim'den sonra akülü araç kullanmak yasaklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME kararını içeren afişleri Adalar'da çeşitli noktalara asarak uyarıda bulundu.
UKOME, hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Adalar'dan akülü araçların kaldırılması kararı aldı. UKOME'nin kararına göre, Adalar'da 5 Ekim'den sonra akülü araç kullanmak yasak olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME kararını içeren afişleri Adalar'da çeşitli noktalara asarak uyarıda bulundu. Akülü araç yasağı Adalar'da tartışmaya neden oldu.

'Akülü araçlar da Adalar'a zararlı'

Akülü araçların kaldırılması gerektiğini söyleyen ada sakini, "Çünkü bu akülü araçlar önceden Adalar'da yoktu. İki sene içerisinde akülü araçlar ortaya çıktı. Biz çocukluğumuzda adayı yürüyerek gidip geliyorduk. Ancak şimdi bu akülü araçları herkes aldı ve artık ticareti yapılmaya başlandı. Ben bu akülü araçların adaya zararlı olduğunu düşünüyorum. Şu an kullandığım akülü araç bana ait değil bir arkadaşımın. Şu an yük taşımak için ödünç aldım" dedi.

'Adalar E-5 Karayolu'na döndü'

46 yıllık ada sakini Faika Ayça ise "ada bu akülü araçlar yüzünden e-5 karayolu'na döndü. ada, ada olma niteliğini çoktan kaybetti. akülü araçların adadan zinhar kalkması gerekiyor. çünkü adada artık yol yok. Adada yol olmadığına göre bu akülü araçların kaldırılıp belediyenin araçları çalıştırılması lazım. eskiden biz yürüyerek adayı gezerdik. ancak şu an adada bir akülü araç furyası var. adanın statüsü değişti. eskiden adaya 3 tane vapur gelirdi" diye konuştu.

'Akülü araçlar toplanırsa büyük kargaşa çıkar'

Verilen hakkın geri alınmayacağını söyleyen ada sakini Özkan Atak, "30 senedir adada yaşıyorum. Ehliyeti ve ruhsatı olmayan kişilerin akülü araçları kaldırılsın. Çünkü küçücük çocuklar kullanıyor. Bir düzenleme yapılması lazım. Ama direkt olarak insanların şahsi araçları ellerinden alınmamalı. Verilen hak geri alınmaz. Ruhsatım olmadığı için iki kere akülü aracımı polis aldı. Ancak şu an ruhsatlı bir aracım var ve ben o aracı aktif bir şekilde kullanıyorum. Şu an adada on binlerce akülü araç var. 5 Ekim'de bu akülü araçları toplarlarsa büyük bir kargaşa olur. Benim duyduğuma göre 5 Ekim'de yetkililer kapıların önünden bile araçları toplayacak. Hatta çevik kuvvet bile getirilecekmiş" ifadelerini kullandı.

'Kimse akülü aracıma dokunamaz'

Atak, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Adada akülü araçlar yüzünden kazalar oluyor' diyenler evlerinde oturan monşer takımı. Ben akülü aracımı korsan olarak kullanmıyorsam, kimse benim akülü aracıma dokunamaz. Böyle bir hakları yok. Aracımı kapının önüne koysam 5 Ekim'de alacaklar. Evin içine bahçeye koysam kullanamadıktan sonra akülü araç ne işe yarayacak. Şu an 5 bin liraya aldığım akülü aracı 500 liraya satacağım. Adaya gelen ziyaretçiler akülü araç kiralayıp gezebiliyor. Nedeni ise belediyenin getirmiş olduğu araçların yetersiz olması. Korsan olarak bu araçların kiralanması bir nevi vatandaşa hizmet diye düşünüyorum."

'Yanlış bir uygulama'

Akülü araçların kaldırılmasını istemeyen bir başka ada sakini Nuri Yürek ise "Büyükada'da Tepeköy denilen bir yer var. Adanın tepe noktası burası orada oturan yaşlılar nasıl inecekler. UKOME bizi göz ardı etmiş durumda. Önümüzde kar, kış, yağmur var. Kronik hastalığı olanlar, o yokuşu nasıl inip çıkacak? Bizi toplu taşıma aracına yönlendiriyorlar. Bu pandemi döneminde toplu taşımada hastalık taşıma riski fazla. Beni bir adalı olarak yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Az önce emniyet müdürlüğüne gittim. Gerekli raporlarımı sundum. Şimdi incelemeler sonrası çıkacak kararı bekleyeceğim. Olumsuz bir karar çıkarsa Tepeköy'den nasıl inip çıkacağım? Ben kalp rahatsızlığı olan bir insanım" diye konuştu.

'Engelliler için tasarlanmış araçlar kapsam dışında'

Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulacak. Aynı zamanda Adalar ilçesinde; bireysel elektrikli araç kullanmak isteyen kişiler için ise bazı şartlar aranıyor. Bunlar, Adalar'da ikamet ediyor olmak. (ikincil adres olarak Adalar yazılsa bile kabul edilmeyecek) 66 yaşından gün almak, uygun sürücü belgesine sahip olmak.
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