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Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu
Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu
Beşiktaş Kulübü, şarkıcı Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T15:55+0300
2021-09-23T15:55+0300
spor
beşiktaş
adana demirspor
serdar ortaç
suç duyurusu
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Beşiktaş Kulübü, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili sahnede yaptığı hareketler ve kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."Serdar Ortaç, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... Helal olsun Adana. O yüzden onun için zıplayacağız" demişti.
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beşiktaş, adana demirspor, serdar ortaç, suç duyurusu

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu

15:55 23.09.2021
© DHASerdar Ortaç
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
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Beşiktaş Kulübü, şarkıcı Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.
Beşiktaş Kulübü, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili sahnede yaptığı hareketler ve kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."
Serdar Ortaç, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... Helal olsun Adana. O yüzden onun için zıplayacağız" demişti.
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