https://tr.sputniknews.com/20210923/besiktastan-serdar-ortac-icin-suc-duyurusu-1049185506.html

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu

Beşiktaş Kulübü, şarkıcı Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T15:55+0300

2021-09-23T15:55+0300

2021-09-23T15:55+0300

spor

beşiktaş

adana demirspor

serdar ortaç

suç duyurusu

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Beşiktaş Kulübü, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili sahnede yaptığı hareketler ve kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."Serdar Ortaç, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... Helal olsun Adana. O yüzden onun için zıplayacağız" demişti.

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beşiktaş, adana demirspor, serdar ortaç, suç duyurusu