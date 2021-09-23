Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/beyin-kanamasindan-olume-yanlis-teshis-sorusturmasi-1049173710.html
Beyin kanamasından ölüme ‘yanlış teşhis’ soruşturması
Beyin kanamasından ölüme ‘yanlış teşhis’ soruşturması
Trabzon'da, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Gül Sandıkçı, acil serviste ‘migren’ teşhisi koyularak, tedavisinin ardından evine gönderildi. 2 saat... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T11:33+0300
2021-09-23T11:33+0300
türkiye
trabzon
baş ağrısı
köprübaşı
vali recep yazıcıoğlu devlet hastanesi
gül sandıkçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049173409_0:937:2000:2062_1920x0_80_0_0_aa8a0c1edcf36f8724c03a7be57a5c64.jpg
Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde, yaşayan Gül Sandıkçı, 15 Ağustos’ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. DHA'nın haberine göre, acil serviste ‘migren’ teşhisi koyulan Sandıkçı, tedavisinin ardından evine gönderildi. 2 saat sonra yeniden fenalaşınca kaldırıldığı aynı hastanede bu kez beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Sandıkçı, sırasıyla Sürmene Devlet Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Gül Sandıkçı, ameliyatın ardından alındığı yoğun bakım servisinde 18. günde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İl Sağlık Müdürlüğü'nden incelemeGül Sandıkçı’nın eşi Erkan Sandıkçı'nın, ilk muayenede yanlış teşhis koyduğu iddiasıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis sorumlu hekimi Ö.Ç. hakkındaki suç duyurusu üzerine Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü de iddialar üzerine inceleme başlattı.'‘Emin misiniz?’ deyince ‘O zaman siz gelin, benim koltuğuma oturun’ demiş'Acil serviste doktorun, muayene sırasında masasında oturduğunu anlatan Erkan Sandıkçı, “Doktor bey yerinden kalkıp hastaya hiçbir müdahalede bulunmadı. Sadece ‘Neyiniz var?’ dedi. Eşim de ‘Hocam böyle bir ağrı hayatımda görmedim, başımın ağrısı boynumdan vücuduma iniyor’ dedi. Doktor uzaktan ‘migren’ teşhisi koydu. Eşim de ‘Emin misiniz çünkü yaylaya çıkacağım’ deyince bu kez doktor ‘O zaman siz gelin, benim koltuğuma oturun’ dedi. Eşime iğne vurdular, dilaltı hapı verip, yarım saat beklememizi söylediler. Tansiyonu 14,5’tu sonra ne doktoru gördük ne de bir hastane görevlisi yanımıza geldi. Yarım saat bekleyip, yola çıktık. İğnenin etkisiyle eşimin ağrıları biraz hafifledi. Doktorun koyduğu teşhise inanarak yaylaya çıktık” dedi.'Doktorun ihmali olduğunu düşünüyorum'Seslikaya Yaylası'ndaki evlerine çıktıktan yarım saat sonra eşinin fenalaştığını anlatan Sandıkçı, şöyle konuştu:
türkiye
trabzon
köprübaşı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049173409_0:750:2000:2250_1920x0_80_0_0_4f2df26ab565f3a2804ef3e02824e8b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzon, baş ağrısı, köprübaşı , vali recep yazıcıoğlu devlet hastanesi, gül sandıkçı

Beyin kanamasından ölüme ‘yanlış teşhis’ soruşturması

11:33 23.09.2021
© DHAGül Sandıkçı
Gül Sandıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
Abone ol
Trabzon'da, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Gül Sandıkçı, acil serviste ‘migren’ teşhisi koyularak, tedavisinin ardından evine gönderildi. 2 saat sonra yeniden fenalaşınca kaldırıldığı aynı hastanede beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Sandıkçı, kurtarılamadı. Ailenin doktor hakkındaki suç duyurusu üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde, yaşayan Gül Sandıkçı, 15 Ağustos’ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
DHA'nın haberine göre, acil serviste ‘migren’ teşhisi koyulan Sandıkçı, tedavisinin ardından evine gönderildi. 2 saat sonra yeniden fenalaşınca kaldırıldığı aynı hastanede bu kez beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Sandıkçı, sırasıyla Sürmene Devlet Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.
Gül Sandıkçı, ameliyatın ardından alındığı yoğun bakım servisinde 18. günde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden inceleme

Gül Sandıkçı’nın eşi Erkan Sandıkçı'nın, ilk muayenede yanlış teşhis koyduğu iddiasıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis sorumlu hekimi Ö.Ç. hakkındaki suç duyurusu üzerine Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü de iddialar üzerine inceleme başlattı.

'‘Emin misiniz?’ deyince ‘O zaman siz gelin, benim koltuğuma oturun’ demiş'

Acil serviste doktorun, muayene sırasında masasında oturduğunu anlatan Erkan Sandıkçı, “Doktor bey yerinden kalkıp hastaya hiçbir müdahalede bulunmadı. Sadece ‘Neyiniz var?’ dedi. Eşim de ‘Hocam böyle bir ağrı hayatımda görmedim, başımın ağrısı boynumdan vücuduma iniyor’ dedi. Doktor uzaktan ‘migren’ teşhisi koydu. Eşim de ‘Emin misiniz çünkü yaylaya çıkacağım’ deyince bu kez doktor ‘O zaman siz gelin, benim koltuğuma oturun’ dedi. Eşime iğne vurdular, dilaltı hapı verip, yarım saat beklememizi söylediler. Tansiyonu 14,5’tu sonra ne doktoru gördük ne de bir hastane görevlisi yanımıza geldi. Yarım saat bekleyip, yola çıktık. İğnenin etkisiyle eşimin ağrıları biraz hafifledi. Doktorun koyduğu teşhise inanarak yaylaya çıktık” dedi.

'Doktorun ihmali olduğunu düşünüyorum'

Seslikaya Yaylası'ndaki evlerine çıktıktan yarım saat sonra eşinin fenalaştığını anlatan Sandıkçı, şöyle konuştu:
“Beyin kanaması geçirdiğini bilemedim, teşhisi ben koymadım. Son gittiğimiz hastanede eşim biri açık biri kapalı olmak üzere 2 kez ameliyat edildi. 18 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra eşim vefat etti. İlk gittiğimizde doktor bizi eve göndermeyip başka hastaneye gönderseydi bu olaylar başıma gelmeyecekti. Doktorlar bütün müdahaleleri yaptılar fakat eşim beyin kanamasını yayladayken geçirdiği için çok geç kalındığını ve ihmal olduğunu söylediler. İlk gittiğimiz doktorun ihmali olduğunu düşünüyorum. Eşim yoğun baş ağrısı sebebiyle gitti ama ağrı kesici iğne vurup geri gönderdi. Başka bir hastaneye gönderseydi bunlar yaşanmıyor olabilirdi. Eşime yanlış teşhis koyup, beyin kanaması yaşamasına sebep olan doktordan adalet önünde hesap sormak istiyorum."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:59Milliyet yazarı Eyüboğlu: Tarkan neden konser vermiyor?
11:50Apple, son yılların en popüler oyununu kara listeye aldı
11:46Nagehan Alçı'ya konuşan Taliban yetkilisi: Atatürk mevzusunda fazla bir bilgim yok
11:44Kılıçdaroğlu: İktidar olacağız, kaçak çayları Rize meydanda yakacağım
11:42Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti
11:40Yeni Akit'in manşetinde 'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler var: 'Zilletin yeni oyunu'
11:33Beyin kanamasından ölüme ‘yanlış teşhis’ soruşturması
11:24Hollywood'dan dışlanan Depp'ten iptal kültürüne karşı isyan çağrısı
11:11Yavuz Bingöl: Twitter'ı tamamen bıraktım
11:11Beslediği boa yılanını satışa çıkaran kadın beraat etti: 'Bana zarar verir diye korktum'
11:10Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına bir otomobil sürücüsü yetişti: 'Kral hareket'
11:05Lavrov ile Stoltenberg bir araya geldi
10:59İbrahim Tatlıses'e 2 ay 15 gün hapis cezası
10:59AB, Apple'ın itirazına rağmen ortak telefon şarj cihazı için yasa çıkarmayı planlıyor
10:5360 bin lira dolandırılan yaşlı adam, 'Paranı geri vereceğiz' vaadiyle 3 bin lira daha dolandırıldı
10:49AK Partili Özhaseki'den öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklama: Seferberlik ilan ettik
10:48Sabah yazarı Donat: CHP’li Özel’in 'iki tablo' önerisini destekliyorum
10:31Ardahan'daki büyük su kesintisinin sebebi belli oldu: 'Bu yapılan vatan hainliğidir'
10:28‘Yüz görümlüğü’ne vergi muafiyeti geldi
10:21Habarovsk bölgesinde kayıp An-26 uçağının enkazı bulundu