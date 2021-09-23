https://tr.sputniknews.com/20210923/beyin-kanamasindan-olume-yanlis-teshis-sorusturmasi-1049173710.html

Beyin kanamasından ölüme ‘yanlış teşhis’ soruşturması

Beyin kanamasından ölüme ‘yanlış teşhis’ soruşturması

Trabzon'da, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Gül Sandıkçı, acil serviste ‘migren’ teşhisi koyularak, tedavisinin ardından evine gönderildi. 2 saat... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T11:33+0300

2021-09-23T11:33+0300

2021-09-23T11:33+0300

türkiye

trabzon

baş ağrısı

köprübaşı

vali recep yazıcıoğlu devlet hastanesi

gül sandıkçı

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Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde, yaşayan Gül Sandıkçı, 15 Ağustos’ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. DHA'nın haberine göre, acil serviste ‘migren’ teşhisi koyulan Sandıkçı, tedavisinin ardından evine gönderildi. 2 saat sonra yeniden fenalaşınca kaldırıldığı aynı hastanede bu kez beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Sandıkçı, sırasıyla Sürmene Devlet Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Gül Sandıkçı, ameliyatın ardından alındığı yoğun bakım servisinde 18. günde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İl Sağlık Müdürlüğü'nden incelemeGül Sandıkçı’nın eşi Erkan Sandıkçı'nın, ilk muayenede yanlış teşhis koyduğu iddiasıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis sorumlu hekimi Ö.Ç. hakkındaki suç duyurusu üzerine Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü de iddialar üzerine inceleme başlattı.'‘Emin misiniz?’ deyince ‘O zaman siz gelin, benim koltuğuma oturun’ demiş'Acil serviste doktorun, muayene sırasında masasında oturduğunu anlatan Erkan Sandıkçı, “Doktor bey yerinden kalkıp hastaya hiçbir müdahalede bulunmadı. Sadece ‘Neyiniz var?’ dedi. Eşim de ‘Hocam böyle bir ağrı hayatımda görmedim, başımın ağrısı boynumdan vücuduma iniyor’ dedi. Doktor uzaktan ‘migren’ teşhisi koydu. Eşim de ‘Emin misiniz çünkü yaylaya çıkacağım’ deyince bu kez doktor ‘O zaman siz gelin, benim koltuğuma oturun’ dedi. Eşime iğne vurdular, dilaltı hapı verip, yarım saat beklememizi söylediler. Tansiyonu 14,5’tu sonra ne doktoru gördük ne de bir hastane görevlisi yanımıza geldi. Yarım saat bekleyip, yola çıktık. İğnenin etkisiyle eşimin ağrıları biraz hafifledi. Doktorun koyduğu teşhise inanarak yaylaya çıktık” dedi.'Doktorun ihmali olduğunu düşünüyorum'Seslikaya Yaylası'ndaki evlerine çıktıktan yarım saat sonra eşinin fenalaştığını anlatan Sandıkçı, şöyle konuştu:

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trabzon, baş ağrısı, köprübaşı , vali recep yazıcıoğlu devlet hastanesi, gül sandıkçı