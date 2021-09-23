https://tr.sputniknews.com/20210923/bir-yil-aradan-sonra-ilk-ingiliz-turist-kafilesi-turkiyeye-geldi-1049189611.html

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi Türkiye'ye geldi

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi Türkiye'ye geldi

İngiltere tarafından pandemi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 129 İngiliz turisti taşıyan uçak Dalaman... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T17:47+0300

2021-09-23T17:47+0300

2021-09-23T17:47+0300

ingiltere

turist

seyahat kısıtlaması

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049189586_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_ef8d8b66be7bb849f933bd4b63524e96.jpg

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması ile bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi. İngiltere'nin Birmingham kentinden yola çıkan uçağın Dalaman Havalimanı'na inişinden sonra yolcular tatillerini geçirecekleri otellere gitti. 'Bugün 10 uçuşumuz var'YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, sezonu kasım ortalarına kadar uzatmak istediklerini belirtti. Eylül ayı sonuna kadar 376 uçuş gerçekleşeceğini söyleyen Ayaz, "İngiltere'de heyecanla burayı bekliyorlardı. Burası önemli bir bölge. Bugün 10 uçuşumuz var. İlk uçuşumuzda 129 yolcumuz geldi. Ay sonuna kadar 376 uçuş bekliyoruz. Ekim sonuna kadar tahminen 60 bin yolcumuz gelecek. Ama hedefimiz kasıma uzatmak. Kasım 15'ine kadar uzatabildiğimiz takdirde güzel bir sezon kapanışı olacak. Bu bölge için de heyecan, İngiliz yolcularımız için de heyecanlı oldu. Yaklaşık birer saat arayla 10 uçuşumuz daha gerçekleşecek. Birçok turizm destinasyonundaki otellerimiz kapanışını yapmadılar bu uçuşların gerçekleşmesi için. Ağırlıklı olarak Marmaris ve Fethiye" dedi.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, turist, seyahat kısıtlaması, koronavirüs