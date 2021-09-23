Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul, liselere gönderin

Şoför abimiz var idi o biraz uyanıktır. Tabi herkesi götürüp getirdiği için haberleri olur. Ben de sordum nasıl camimiz doluyor mu sohbet nasıl, cemaat nasıl diye. ‘Doluyor taşıyor, dışarıya da hasır seriliyor, gençler geliyor’ deyince ben de ‘maşallah’ dedim. Şoför sonra ‘Ama hocam. Bir değişik haller görüyorum son haftalarda’ dedi. ‘Niye’ dedim. ‘Cami acayip gençlerle doluyor küpeli uzun saçlı filan bu aralar’ dedi. ‘Maşallah, ne güzel her sınıftan insan gelsin işte ne güzel’ dedim ben de. ‘Fakat, birkaç haftadır üst katlarda filan değişik adamlar erken geliyor. Bir şey var’ dedi. Bunu cinayetten iki üç hafta önce söyledi. Ben de oradaki görevli arkadaşlara biraz tedbir alsak dedim ama ‘nasıl milletin üstünü arayalım’ dediler. Şoför abimiz var idi o biraz uyanıktır. Tabi herkesi götürüp getirdiği için haberleri olur. Ben de sordum nasıl camimiz doluyor mu sohbet nasıl, cemaat nasıl diye. ‘Doluyor taşıyor, dışarıya da hasır seriliyor, gençler geliyor’ deyince ben de ‘maşallah’ dedim. Şoför sonra ‘Ama hocam. Bir değişik haller görüyorum son haftalarda’ dedi. ‘Niye’ dedim. ‘Cami acayip gençlerle doluyor küpeli uzun saçlı filan bu aralar’ dedi. ‘Maşallah, ne güzel her sınıftan insan gelsin işte ne güzel’ dedim ben de. ‘Fakat, birkaç haftadır üst katlarda filan değişik adamlar erken geliyor. Bir şey var’ dedi. Bunu cinayetten iki üç hafta önce söyledi. Ben de oradaki görevli arkadaşlara biraz tedbir alsak dedim ama ‘nasıl milletin üstünü arayalım’ dediler.

(Polisten hiçbir açıklama gelmedi mi size?) Hızır efendi olayında polisten hiçbir açıklama gelmedi bize. Bunda Bayram hocanın oğlu Mahmut kardeşimiz var. O bu işin (cinayetin) peşini gitti. Celalettin Cerrah bey vardı çok inceliyoruz ediyoruz dediler. Hızır efendi olayında polisten hiçbir açıklama gelmedi bize. Bunda Bayram hocanın oğlu Mahmut kardeşimiz var. O bu işin (cinayetin) peşini gitti. Celalettin Cerrah bey vardı çok inceliyoruz ediyoruz dediler.

(Bulamadılar ama…) Sonrasında birkaç yetkili ile görüştüm bir sır gibi hakikaten, öbürü de (28 Şubat dönemi işlenen cinayet de) sır kaldı aslında, adam dışarıdaysa o da sır bu da sır. Sonrasında birkaç yetkili ile görüştüm bir sır gibi hakikaten, öbürü de (28 Şubat dönemi işlenen cinayet de) sır kaldı aslında, adam dışarıdaysa o da sır bu da sır.

(Tarikat içi cinayet olamaz mı?) Tarikat içi cinayetin bir sebebi mucibi yok. Çünkü Hızır efendi için veliaht meselesi yoktu çünkü Mahmut (Ustaosmanoğlu) Efendi gençti. Ve hala da yaşıyor. Dolayısıyla bir rekabet yoktu. Neden rekabet yoktu. Çünkü Hızır Efendi dendiği zaman ben kabul etmeyecek miydim? Bayram hoca kabul etmeyecek miydi? Dolayısıyla Hızır efendide ittifak vardı. Hiçbir muhalifi yoktu. Bayram Efendi de veliahtlık söz konusu değildi. Tarikat, zikir dersi öğretmiyordu. Sadece ilim, ders okutuyordu. Tarikat içi cinayetin bir sebebi mucibi yok. Çünkü Hızır efendi için veliaht meselesi yoktu çünkü Mahmut (Ustaosmanoğlu) Efendi gençti. Ve hala da yaşıyor. Dolayısıyla bir rekabet yoktu. Neden rekabet yoktu. Çünkü Hızır Efendi dendiği zaman ben kabul etmeyecek miydim? Bayram hoca kabul etmeyecek miydi? Dolayısıyla Hızır efendide ittifak vardı. Hiçbir muhalifi yoktu. Bayram Efendi de veliahtlık söz konusu değildi. Tarikat, zikir dersi öğretmiyordu. Sadece ilim, ders okutuyordu.

(Üzerinde ittifak olunan şahsın daha fazla cinayete kurban gitme ihtimali var…) Olabilir ama ben bunların bir plan olmadığını rastgele olduğunu düşünmüyorum. Bu planı kimler kurdu bu emniyetin işi. Beni geldiler üç saat sorguladılar Hızır efendiyi sorguladığım için. Bütün bilgileri aldılar çünkü neden hasmı hımsı var mıydı her şeyi soruyorlar. Üç gündür uyumuyoruz, yüzlerce kişiyle görüştük dediler. Olabilir ama ben bunların bir plan olmadığını rastgele olduğunu düşünmüyorum. Bu planı kimler kurdu bu emniyetin işi. Beni geldiler üç saat sorguladılar Hızır efendiyi sorguladığım için. Bütün bilgileri aldılar çünkü neden hasmı hımsı var mıydı her şeyi soruyorlar. Üç gündür uyumuyoruz, yüzlerce kişiyle görüştük dediler.

Adam da serbest kaldı. Bunu getirenler bir minibüs adam getirmiş. Bu herif gece bir buçuk saat telefonla konuşmuş tuvalette. Bu telefon nerede. Bu telefonda kimlerle konuştu bu kadar basit. Önden anlattım ya birkaç haftadır ön saflarda değişik gençler var diye. Bir şey koptu cinayetten sonra linç edilmiş orada. (Katil) Bu da sağ kalmadı. Bizim öyle bir usulümüz yok polise teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat dediler ki getirenler linç etti. Çünkü üç bin kişi var dolu görgü tanığı var. Adam da serbest kaldı. Bunu getirenler bir minibüs adam getirmiş. Bu herif gece bir buçuk saat telefonla konuşmuş tuvalette. Bu telefon nerede. Bu telefonda kimlerle konuştu bu kadar basit. Önden anlattım ya birkaç haftadır ön saflarda değişik gençler var diye. Bir şey koptu cinayetten sonra linç edilmiş orada. (Katil) Bu da sağ kalmadı. Bizim öyle bir usulümüz yok polise teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat dediler ki getirenler linç etti. Çünkü üç bin kişi var dolu görgü tanığı var.

(Öfkelenerek cemaatten birileri linç etmiyor mu yani?) Şimdi şöyle hurra biri bir şey dedi mi cemaatten biri de katılabilir. Hocamızı öldürdü der adam yani. İslam’a göre caiz değil. Şimdi şöyle hurra biri bir şey dedi mi cemaatten biri de katılabilir. Hocamızı öldürdü der adam yani. İslam’a göre caiz değil.