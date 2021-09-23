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Doğu Karadeniz için 'turuncu' uyarı: Şiddetli sağanak bekleniyor
Doğu Karadeniz için 'turuncu' uyarı: Şiddetli sağanak bekleniyor
Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın bugün ve yarın şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T09:52+0300
2021-09-23T09:52+0300
meteoroloji
uyarı
kuvvetli yağış
doğu karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın bugün ve Cuma günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli olacağı tahmin ediliyor. TRT Haber'in aktardığına göre yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyorBatı Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise bugün akşam saatlerine kadar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
doğu karadeniz
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meteoroloji, uyarı, kuvvetli yağış, doğu karadeniz

Doğu Karadeniz için 'turuncu' uyarı: Şiddetli sağanak bekleniyor

09:52 23.09.2021
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA / Serhat Çağdaş
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Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın bugün ve yarın şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın bugün ve Cuma günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
TRT Haber'in aktardığına göre yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise bugün akşam saatlerine kadar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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