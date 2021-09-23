https://tr.sputniknews.com/20210923/dogu-karadeniz-icin-turuncu-uyari-siddetli-saganak-bekleniyor-1049170486.html

Doğu Karadeniz için 'turuncu' uyarı: Şiddetli sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz için 'turuncu' uyarı: Şiddetli sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın bugün ve yarın şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T09:52+0300

2021-09-23T09:52+0300

2021-09-23T09:52+0300

meteoroloji

uyarı

kuvvetli yağış

doğu karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın bugün ve Cuma günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli olacağı tahmin ediliyor. TRT Haber'in aktardığına göre yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyorBatı Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise bugün akşam saatlerine kadar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

doğu karadeniz

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meteoroloji, uyarı, kuvvetli yağış, doğu karadeniz