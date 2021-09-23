Duma Başkanı Volodin: Rus heyeti AKPM oturumuna katılmamalı

Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin Sputnik V aşısını tanımaması nedeniyle Rusya’nın AKPM temsilcilerine Strazburg sokaklarında seyahat kısıtlaması getirilmesinin öncelikle Rus vatandaşlarına yönelik haksızlık olduğunu belirttti.Volodin, “Rus vatandaşlarını, onların ve ülkenin çıkarlarını temsil eden milletvekillerini seçti. Rus heyetinin haklarının ihlali tüm Rusya vatandaşlarının haklarının ihlalidir” ifadesini kullandı.Bu tür kararlarının tesadüf değil, başta ABD ve Avrupa olmak üzere ilaç devlerinin ürünleri için 'lobicilik yapmak' gibi somut amaç taşıdığını kaydeden Duma Başkanı, “Aşımız 70’ten fazla ülke tarafından onaylandı. Etkinliğini gösterdi. Ama Avrupalılar, Sputnik V’yi tanımadıklarını söylüyor. Bu, aşı tanıma sürecini siyasallaştırma çabası” diye yazdı.Rus heyetinin hiçbir kısıtlama olmaksızın AKPM’de ülke vatandaşlarının çıkarlarını temsil etmesi gerektiğini vurgulayan politikacı, “Rusya standartlara uyuyor ve AKPM’ye diğerlerinden daha fazla katılım payı ödüyor. Parlamenterlerimize yapılan ayrımcılık kabul edilemez” ifadesini kullandı.Volodin, “Bu bağlamda, doğru olan AKPM toplantısına katılmamak” diye kaydetti.
Duma Başkanı Volodin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) Rus heyetinin, Strazburg’da seyahat kısıtlaması uygulanması nedeniyle AKPM oturumuna katılmaması gerektiğini belirtti.
Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin Sputnik V aşısını tanımaması nedeniyle Rusya’nın AKPM temsilcilerine Strazburg sokaklarında seyahat kısıtlaması getirilmesinin öncelikle Rus vatandaşlarına yönelik haksızlık olduğunu belirttti.
Volodin, “Rus vatandaşlarını, onların ve ülkenin çıkarlarını temsil eden milletvekillerini seçti. Rus heyetinin haklarının ihlali tüm Rusya vatandaşlarının haklarının ihlalidir” ifadesini kullandı.
Bu tür kararlarının tesadüf değil, başta ABD ve Avrupa olmak üzere ilaç devlerinin ürünleri için 'lobicilik yapmak' gibi somut amaç taşıdığını kaydeden Duma Başkanı, “Aşımız 70’ten fazla ülke tarafından onaylandı. Etkinliğini gösterdi. Ama Avrupalılar, Sputnik V’yi tanımadıklarını söylüyor. Bu, aşı tanıma sürecini siyasallaştırma çabası” diye yazdı.
Rus heyetinin hiçbir kısıtlama olmaksızın AKPM’de ülke vatandaşlarının çıkarlarını temsil etmesi gerektiğini vurgulayan politikacı, “Rusya standartlara uyuyor ve AKPM’ye diğerlerinden daha fazla katılım payı ödüyor. Parlamenterlerimize yapılan ayrımcılık kabul edilemez” ifadesini kullandı.
Volodin, “Bu bağlamda, doğru olan AKPM toplantısına katılmamak” diye kaydetti.