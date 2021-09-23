https://tr.sputniknews.com/20210923/galatasarayda-ali-gucum-istifa-etti-1049199359.html

Galatasaray'da Ali Gücüm istifa etti

Galatasaray'da Ali Gücüm istifa etti

Galatasaray Kulübü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gücüm'ün istifa ettiğini açıkladı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T23:30+0300

2021-09-23T23:30+0300

2021-09-23T23:30+0300

spor

galatasaray

istifa

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Sarı Kırmızılı ekipten konu ile ilgil yapılan açıklamada, ''Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.Ali Gücüm kimdir?İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Ali Gücüm'ün bire bir marka iletişimi, depolama alanlarında faaliyet gösteren uluslararası firmalarda 25 yılı aşkın üst düsey yöneticilik tecrübesi bulunuyor.Gücüm, dijital pazarlama alanında firma sahibi ve yatırımcı olarak dikkat çekiyor.

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galatasaray, istifa