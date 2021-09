https://tr.sputniknews.com/20210923/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-yurt-sureci-her-zamanki-gibi-profesyonelce-yonetilen-bir-surec-1049168634.html

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt süreci her zamanki gibi profesyonelce yönetilen bir süreç

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt süreci her zamanki gibi profesyonelce yönetilen bir süreç

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, öğrencilerin başlattığı yurt eylemleriyle ilgili olarak "Yurt süreci her zamanki gibi kendi mecrasında ve... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T08:29+0300

2021-09-23T08:29+0300

2021-09-23T08:28+0300

türkiye

protesto

eylem

yurt

kyk

mehmet kasapoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104160/06/1041600682_0:117:1200:792_1920x0_80_0_0_36073f3e731f6738001be5925c1082a3.jpg

Artan kira ve yurt ücretleriyle beraber ekonomik açıdan zorluk yaşayan üniversite öğrencileri “Barınamıyoruz” eylemi başlattı. Devlet yurtlarına başvuruların 2019 yılıyla aynı oranda olduğunu ancak pandemiden dolayı bir yığılma yaşandığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, söz konusu eylemleri, “Gençler muhalefetin istismar etmek istediği bir kitle. Buradaki yoğunluğu kendilerince istismar vesilesi yapıp, algı yönetmeye kalkıştılar” diye değerlendirdi.Eylem yapan öğrencilerin hangi yurtlardan kabul alamadığını kendilerine bildirmelerini isteyen Bakan Kasapoğlu, “Maalesef öğrenci olmayıp, İstanbul’da evi olup diğer şehirlerde gösteri yapanlar var. Bizim niyeti halis olan her gencimizle diyaloğumuz, bağlantımız olur. Her zaman kapımız açıktır onlara. Ama kötü niyetli, istismar aracı olanlara da kanmayız. İyi niyetli herkesle görüşürüz” dedi.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Bakan Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlara yerleşmek için bu yıl 624 bin 136 başvuru olduğunu ifade etti. Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:“Bu başvuruda biz 362 bin kişiyi yurda yerleştirdik. Bunun 46 bin 863’ü feragat etti. 35 bini hemen ilk yedekte yerleştirdik. Normal süreçte biz başvuranların yüzde 90’ını yerleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle bir sıkışma oldu. Ama tüm imkânları seferber edeceğiz. Son 4 yılda yatak sayısını 216 bin artırdık. Bunun çoğu pandemi döneminde bitirildi. Yine kısa sürede devreye sokacağımız 64 bin kapasite var. Onları yetiştirmek için yoğun bir çalışma içindeyiz.Eylül ayıyla birlikte başlıyor yurtlara yerleştirme konusu. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde biz yurtlara başvuruları alıyoruz. Yurt süreci her zamanki gibi kendi mecrasında ve profesyonelce yönetilen bir süreç. Bu yıl da öyle oldu. Başvurular alındı. 12 ayrı kurumdan doğrulamalar yapıldı. Başarı kriteri, gelir kriteri, sosyal kriter üç ayrı kriter incelenip, talebe göre yerleştirme yapıldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır başvuru almadık. Bu yıl o yüzden yığılma oldu. Pandemi nedeniyle geçen yıl gelmeyen öğrenciler bu yıl geldiler. Bir de bu sene başvuran öğrenciler var. İkisinin bir araya gelmesi bir yoğunluk oluşturdu. Ama yerleştirmelere baktığımızda bizim yerleştirmemiz zaten 2019’da da ilk başta aynı oranda. Biz her yıl aldığımız başvurunun yüzde 88’ini yerleştiriyoruz.Bir yandan yeni yurtlar devreye girecek. Bir yandan yeni kiralamalar yapıyoruz. Yurt olabilecek yerlere bakıyoruz. Kiralıyoruz. Satın alıyoruz. Tüm imkânları devreye sokuyoruz. Hiçbir gencimizin açıkta kalmasına gönlümüz razı olmaz. Onları dışarıda bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz...”'Gençler, aileleri bizimle irtibatta olsunlar. Bu dengeyi bulacağız'Öte yandan yurt kayıtları çıkanlardan sonra pazartesi günü 35 bin ek yerleştirme yapıldığını, ikinci yerleştirmenin bugün yapılacağını açıklayan Kasapoğlu, “Bakanlık olarak il il, ilçe ilçe, yurt yurt her talebi takip ediyoruz. Öğrencileri yerleştirmek için, kapasite artırımı dahil ne gerekiyorsa çalışıyoruz. Gençler, aileleri bizimle irtibatta olsunlar. Bu dengeyi bulacağız. Bizimle irtibatta olsunlar. Biz takip edeceğiz” sözünü verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210922/ogrenciler-neden-barinamiyor-1049147369.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protesto, eylem, yurt, kyk, mehmet kasapoğlu