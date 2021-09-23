Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210923/kadikoyde-gol-erken-geldi-1049194644.html
Kadıköy'de gol erken geldi
Kadıköy'de gol erken geldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T20:35+0300
2021-09-23T20:35+0300
spor
fenerbahçe
giresunspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048476386_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_e0a0e5516645d72631b8192440da132a.jpg
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.STAT: Ülker StadıHAKEM: Cüneyt ÇakırSAAT: 20.00YAYIN: beIN Sports 1FENERBAHÇE: Altay, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia.TEKNİK DİREKTÖR: Vitor PereiraGİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flávio, Pelupessy, Serginho, Balde, DiabateTEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1048476386_92:0:649:418_1920x0_80_0_0_64e1f78533d4fa300af359c2fb7dadd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, giresunspor

Kadıköy'de gol erken geldi

20:35 23.09.2021
© FlickrFenerbahçe - bayrak
Fenerbahçe - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Flickr
Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe maçı 1-0 önde götürüyor.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia.
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flávio, Pelupessy, Serginho, Balde, Diabate
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
010011
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:13Diyanet İşleri Başkanı: Farklı düşüncelere tahammül gösterilmesi gerek
21:10Duma Başkanı Volodin: Rus heyeti AKPM oturumuna katılmamalı
20:53Fin sağlık uzmanları Sputnik V aşısı yapanlara test yapmadan ülkeye giriş izni verilmesini önerdi
20:51İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek, ücret alamayacak
20:45Apple, 'Instagram'da köle satışı' haberlerinden sonra Facebook’u tehdit etmiş
20:37ABD, gelen tepkiler üzerine Meksika sınırında 'atlı ekip' uygulamasına son verdi
20:35Kadıköy'de gol erken geldi
20:35Çankırı'da antik Yunan ve Roma kalıntıları bulundu
20:32Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimleri için sağanak uyarısı
20:27La Palma adasında yanardağdan çıkan lavlar 5 günde 400 evi kül etti: 'Hayretler içerisinde kaldık'
20:24Aziz Sancar: Benim yaptığımı yapmayın
20:19Kargosu 'geç geldi' diye epilepsi hastası kuryeyi yumruklayarak öldüren sanığa 12 yıl hapis istemi
20:08Tarım arazisinde ekili yaklaşık 8 metrelik 20 kavak ağacı çalındı
20:04Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 27 bin 844 yeni vaka, 217 can kaybı
20:01Taliban, gelecek yıl yeni anayasa taslağı hazırlamak için komisyon kurmayı planlıyor
19:50Beşiktaş Valentin Rosier'nin bonservisini satın aldı
19:47Çekya Başbakanı Babiş: Yasa dışı göçün kesin çözümü Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekmektir
19:34Putin'in özel temsilcisi: ŞİÖ, askeri bir bloğa dönüşmeyecek
19:22Rusya donanma güçleri, Kırım açıklarındaki hedefleri vurdukları bir tatbikat düzenledi
19:20ABD’deki askeri üsse silahlı saldırı 'planlı tatbikat'mış