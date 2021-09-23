https://tr.sputniknews.com/20210923/kadikoyde-gol-erken-geldi-1049194644.html
Kadıköy'de gol erken geldi
Kadıköy'de gol erken geldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T20:35+0300
2021-09-23T20:35+0300
2021-09-23T20:35+0300
spor
fenerbahçe
giresunspor
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Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.STAT: Ülker StadıHAKEM: Cüneyt ÇakırSAAT: 20.00YAYIN: beIN Sports 1FENERBAHÇE: Altay, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia.TEKNİK DİREKTÖR: Vitor PereiraGİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flávio, Pelupessy, Serginho, Balde, DiabateTEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, giresunspor
Kadıköy'de gol erken geldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe maçı 1-0 önde götürüyor.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia.
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flávio, Pelupessy, Serginho, Balde, Diabate
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş