https://tr.sputniknews.com/20210923/kilicdaroglu-bugun-bir-kez-daha-anlasildi-ki-merkez-bankasi-baskani-da-erdogandir-1049185385.html
Kılıçdaroğlu: Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır
Kılıçdaroğlu: Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T15:54+0300
2021-09-23T15:54+0300
2021-09-23T15:54+0300
ekonomi
chp
kemal kılıçdaroğlu
indirim
merkez bankası
faiz
şahap kavcıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695537_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_2935db8b2d0a8eb9453abd6ac81af5e7.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde 100 baz puan indirim kararını değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce faizle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Ben ekonomistim' diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin. Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" dedi.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na. Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210923/merkez-bankasi-faizi-dusurdu-1049180054.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695537_86:0:1173:815_1920x0_80_0_0_42e9fc88c6e7c677b0ec6461acd761e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, kemal kılıçdaroğlu, indirim, merkez bankası, faiz, şahap kavcıoğlu
Kılıçdaroğlu: Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde 100 baz puan indirim kararını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce faizle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Ben ekonomistim' diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin. Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na. Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek" dedi.