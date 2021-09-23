https://tr.sputniknews.com/20210923/kilicdaroglu-bugun-bir-kez-daha-anlasildi-ki-merkez-bankasi-baskani-da-erdogandir-1049185385.html

Kılıçdaroğlu: Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır

Kılıçdaroğlu: Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T15:54+0300

2021-09-23T15:54+0300

2021-09-23T15:54+0300

ekonomi

chp

kemal kılıçdaroğlu

indirim

merkez bankası

faiz

şahap kavcıoğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde 100 baz puan indirim kararını değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce faizle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Ben ekonomistim' diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin. Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" dedi.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na. Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210923/merkez-bankasi-faizi-dusurdu-1049180054.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, indirim, merkez bankası, faiz, şahap kavcıoğlu