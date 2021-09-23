Lavrov ile Stoltenberg bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Lavrov’un BM Genel Kurulu çerçevesindeki ilk görüşmesi Stoltenberg ile oldu. Lavrov, protokol fotoğrafı çekilirken gazetecilere, “Hiç boşuna uğraşmayın. Rusya’nın NATO’ya katılmak gibi bir niyeti yok” dedi. Rusya tarafı görüşmede temas hattı boyunca gerginliğin azaltılması yönündeki net önerilerine dikkat çekti. Görüşme kapalı kapılar ardında devam etti. NATO’nun açıklamasına göre ise Stoltenberg ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İttifak ülkelerinden bazı yöneticilerle görüşmeyi planlıyor. Stoltenberg’in bir araya gelmesi planlanan isimler arasında özellikle de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bulunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, New York’taki BM Genel Kurulu çerçevesinde bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Lavrov’un BM Genel Kurulu çerçevesindeki ilk görüşmesi Stoltenberg ile oldu.
Lavrov, protokol fotoğrafı çekilirken gazetecilere, “Hiç boşuna uğraşmayın. Rusya’nın NATO’ya katılmak gibi bir niyeti yok” dedi.
Rusya tarafı görüşmede temas hattı boyunca gerginliğin azaltılması yönündeki net önerilerine dikkat çekti. Görüşme kapalı kapılar ardında devam etti.
NATO’nun açıklamasına göre ise Stoltenberg ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İttifak ülkelerinden bazı yöneticilerle görüşmeyi planlıyor. Stoltenberg’in bir araya gelmesi planlanan isimler arasında özellikle de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bulunuyor.