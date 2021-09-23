Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ RAPORU
Analist ve uzmanlar, Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri Ekonomi Raporu’nda yorumluyor. Derya Yaşar'ın sunduğu programda hafta boyunca ekonomide yaşanan önemli gelişmeler masaya yatırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210923/marketler-mercek-altinda-gidada-fahis-fiyatlarin-sebebi-ne-1049186000.html
Marketler mercek altında: Gıdada fahiş fiyatların sebebi ne?
Marketler mercek altında: Gıdada fahiş fiyatların sebebi ne?
Artan gıda fiyatları sonrasında başlatılan market denetimlerini değerlendiren Ali Ekber Yıldırım, sorunun çözümü için tarım politikalarını işaret etti. Tarımda... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T16:08+0300
2021-09-23T16:08+0300
ekonomi raporu
ithalat
gıda
fiyat
fiyat artırımı
fahiş fiyat
fiyat listesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047203355_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_878f8ea49a3307509c951a80c56d4157.jpg
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıda fiyatları yükseliyor. Geçtiğimiz yıllarda yaş sebze-meyvedeki fiyat artışı için hal denetimleri yapılırken şimdi de marketler mercek altına alındı. Özellikle zincir marketlerde fiyat denetimleri yapılıyor. Bunun yanında buğday ve arpanın da aralarında bulunduğu bazı ürünleri ithalatının kolaylaştırılması için yıl sonuna kadar gümrük vergileri sıfırlandı. Sebze meyveden tahıla kadar birçok üründe dünya genelindeki fiyat artışının temel sebebi küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliğinin olumsuz getirileri olan aşırı sıcaklık, kuraklık, sel ve dolu gibi doğal doğa olayları. Ancak tarım ürünlerinde yüksek etiket fiyatlarını Türkiye özelinde tek başına iklim koşulları ile açıklamak yeterli kalmaz. RS FM'e konuk olan Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre aşırı yağış ya da kuraklık gibi dış etkenlerin yanında Türkiye'nin tarım politikasındaki yanlışlar fiyatlarda belirleyici. 'Tarım politikalarındaki yanlışlar etikete yansıyor'Gıda fiyatlarındaki artışın tek bir nedeni olmadığını belirten Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'de yapılan temel hatanın sonuca odaklanarak çözüm aranması olduğunu belirtti. Ekonomi yönetiminin 'etiket fiyatları fahiş oranda arttı, biz bunu çözelim' diyerek bir yol izlediğini ifade eden Yıldırım, "Halbuki tarımla ilgili yapılan tüm yanlışlar o etikete yansıyor. Siz nedenleri ortadan kaldırmadan sonuç üzerinden giderek gıda fiyatlarını düşüremezsiniz" değerlendirmesini yaptı.'Çiftçi para kazanamayınca ya üretimi azaltıyor ya da ürünü değiştiriyor'Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, gıdadaki fiyat artışında en önemli faktörleri üreticinin yüksek girdi maliyetleri ve dış ticaret politikası olarak sıraladı.Tarım Bakanlığı'nın verileri ışığında, çiftçinin en çok kullandığı girdilerden biri olan Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım fiyatının son bir yılda yüzde 85 ila 148 oranında arttığı, mazotta ise ortalama yüzde 20 fiyat artışı yaşandığı bilgisini paylaşan Yıldırım, buna karşın tarım ürünlerindeki fiyat artışının yüzde 20-30 civarında kaldığını söyledi.'Üretici, ucuz ithal ürünle rekabet edemediği için üretimden vazgeçiyor'Ali Ekber Yıldırım, fiyat artışındaki 'ithalat' faktörüne de dikkati çekti.Türkiye'de bir ithalat sarmalı oluştuğunu savunan Yıldırım, "Hangi ürünün fiyatı artarsa hemen gümrük vergileri sıfırlanıyor, ürün ithal ediliyor. Üretici daha ucuz ithal ürünle rekabet edemediği için üretimden vazgeçiyor. Böyle olunca ülke içinde o ürünün üretim azalıyor ve fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükselince tekrar ithalata başvuruluyor. Üretici bir anlamda ithalatla terbiye edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.'Toprak Mahsulleri Ofisi bir ithalat ofisine dönüştü'Önceki yıllardan farklı olarak artık dünyada da gıda fiyatlarının yükseldiğine dikkati çeken Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, ithal ürüne iç pazardan daha yüksek bedel ödendiğini söyledi.Yıldırım, "Şu anda dünya fiyatları da belli ürünlerde Türkiye'den daha ucuz değil. Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticiye arpa, buğday, çeltik vb. gibi birçok üründe fiyat açıkladı ama birçok ürünü alamıyor. Çünkü açıkladığı fiyat piyasanın zaten çok altında. Arpada açıklanan fiyat ton başına 1750 lira. Ancak şu anda 2600 liraya arpa ithal ediliyor. Böyle bir sistem olunca Toprak Mahsulleri Ofisi bir ithalat ofisine dönüştü" değerlendirmesini yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Derya Yaşar
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101358/10/1013581072_102:0:1126:1024_100x100_80_0_0_6753bf85a511706402e519627f6c6358.jpg
Derya Yaşar
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101358/10/1013581072_102:0:1126:1024_100x100_80_0_0_6753bf85a511706402e519627f6c6358.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047203355_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_ed66396a355baa7bf5e41c839ca1040a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ithalat, gıda, fiyat, fiyat artırımı, fahiş fiyat, fiyat listesi

Marketler mercek altında: Gıdada fahiş fiyatların sebebi ne?

16:08 23.09.2021
© FotoğrafEkonomi Raporu
Ekonomi Raporu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Fotoğraf
Abone ol
Derya Yaşar - Sputnik Türkiye
Derya Yaşar
Tüm yazılar
Artan gıda fiyatları sonrasında başlatılan market denetimlerini değerlendiren Ali Ekber Yıldırım, sorunun çözümü için tarım politikalarını işaret etti. Tarımda yüksek girdi maliyetleri ve ithalat politikasının etkilerine dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'de bir ithalat sarmalı oluştuğunu savundu.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıda fiyatları yükseliyor. Geçtiğimiz yıllarda yaş sebze-meyvedeki fiyat artışı için hal denetimleri yapılırken şimdi de marketler mercek altına alındı. Özellikle zincir marketlerde fiyat denetimleri yapılıyor. Bunun yanında buğday ve arpanın da aralarında bulunduğu bazı ürünleri ithalatının kolaylaştırılması için yıl sonuna kadar gümrük vergileri sıfırlandı. Sebze meyveden tahıla kadar birçok üründe dünya genelindeki fiyat artışının temel sebebi küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliğinin olumsuz getirileri olan aşırı sıcaklık, kuraklık, sel ve dolu gibi doğal doğa olayları. Ancak tarım ürünlerinde yüksek etiket fiyatlarını Türkiye özelinde tek başına iklim koşulları ile açıklamak yeterli kalmaz.
RS FM'e konuk olan Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre aşırı yağış ya da kuraklık gibi dış etkenlerin yanında Türkiye'nin tarım politikasındaki yanlışlar fiyatlarda belirleyici.

'Tarım politikalarındaki yanlışlar etikete yansıyor'

Gıda fiyatlarındaki artışın tek bir nedeni olmadığını belirten Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'de yapılan temel hatanın sonuca odaklanarak çözüm aranması olduğunu belirtti.
Ekonomi yönetiminin 'etiket fiyatları fahiş oranda arttı, biz bunu çözelim' diyerek bir yol izlediğini ifade eden Yıldırım, "Halbuki tarımla ilgili yapılan tüm yanlışlar o etikete yansıyor. Siz nedenleri ortadan kaldırmadan sonuç üzerinden giderek gıda fiyatlarını düşüremezsiniz" değerlendirmesini yaptı.

'Çiftçi para kazanamayınca ya üretimi azaltıyor ya da ürünü değiştiriyor'

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, gıdadaki fiyat artışında en önemli faktörleri üreticinin yüksek girdi maliyetleri ve dış ticaret politikası olarak sıraladı.
Tarım Bakanlığı'nın verileri ışığında, çiftçinin en çok kullandığı girdilerden biri olan Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım fiyatının son bir yılda yüzde 85 ila 148 oranında arttığı, mazotta ise ortalama yüzde 20 fiyat artışı yaşandığı bilgisini paylaşan Yıldırım, buna karşın tarım ürünlerindeki fiyat artışının yüzde 20-30 civarında kaldığını söyledi.
"Girdi fiyatları ürünün üç dört katı artınca çiftçi, maliyet hesabı yapıyor ve para kazanamayacağını görüyor. Para kazanamayınca ya üretimi azaltıyor ya da ekimini yapacağı ürünü değiştiriyor."

'Üretici, ucuz ithal ürünle rekabet edemediği için üretimden vazgeçiyor'

Ali Ekber Yıldırım, fiyat artışındaki 'ithalat' faktörüne de dikkati çekti.
Türkiye'de bir ithalat sarmalı oluştuğunu savunan Yıldırım, "Hangi ürünün fiyatı artarsa hemen gümrük vergileri sıfırlanıyor, ürün ithal ediliyor. Üretici daha ucuz ithal ürünle rekabet edemediği için üretimden vazgeçiyor. Böyle olunca ülke içinde o ürünün üretim azalıyor ve fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükselince tekrar ithalata başvuruluyor. Üretici bir anlamda ithalatla terbiye edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

'Toprak Mahsulleri Ofisi bir ithalat ofisine dönüştü'

Önceki yıllardan farklı olarak artık dünyada da gıda fiyatlarının yükseldiğine dikkati çeken Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, ithal ürüne iç pazardan daha yüksek bedel ödendiğini söyledi.
Yıldırım, "Şu anda dünya fiyatları da belli ürünlerde Türkiye'den daha ucuz değil. Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticiye arpa, buğday, çeltik vb. gibi birçok üründe fiyat açıkladı ama birçok ürünü alamıyor. Çünkü açıkladığı fiyat piyasanın zaten çok altında. Arpada açıklanan fiyat ton başına 1750 lira. Ancak şu anda 2600 liraya arpa ithal ediliyor. Böyle bir sistem olunca Toprak Mahsulleri Ofisi bir ithalat ofisine dönüştü" değerlendirmesini yaptı.
151000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:38İtalya'da kilise paralarıyla eşcinsel seks partileri düzenlemekle suçlanan rahip gözetim altında
16:34Anketlerde Biden için balayı bitti
16:28TCDD: Çorlu tren kazasında ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara 21.3 milyon TL tazminat ödendi
16:26AK Partili Bostancı'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması
16:24Tunus lideri yasama yetkisini kendisine devretti
16:24Japonya'da 10 metrelik balina tankerin pruvasına takıldı
16:08Otelde mimara taciz iddiası
16:08Marketler mercek altında: Gıdada fahiş fiyatların sebebi ne?
15:59Türkiye’nin 2016’da imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nı 5 yıl sonra TBMM’ye getiren sebepler neler?
15:55Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu
15:54Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi tepkisi
15:49Lukaşenko: Sanayi kuruluşlarında Batı'ya çalışan casuslar var
15:46Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı rekoru tekrarlandı
15:45Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahlı saldırı
15:38Irak savaş gazisinden eski ABD Başkanı Bush'a tepki: 'Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü'
15:38Marcus Aral'a saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 'Kerem'in selamı var' deyip vurdular'
15:38Zelenskiy, Putin'le ne zaman görüşeceğine ilişkin soruyu yanıtladı
15:24Reuters: Ekim ayında doğalgaz ve elektriğe yüzde 15'e varan zam planlanıyor
15:19Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: '3-5 saniye telefona baktım'
15:14Balıkesirli gençlerden otonom hasat robotu: ‘İşçiler değil Awaxen kalksın, o toplasın’