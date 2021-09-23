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Putin'in özel temsilcisi: ŞİÖ, askeri bir bloğa dönüşmeyecek
Putin'in özel temsilcisi: ŞİÖ, askeri bir bloğa dönüşmeyecek
Rusya Devlet Başkanlığı ŞİÖ İşleri Özel Temsilcisi Bahtiyar Hakimov, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) askeri bir bloğa dönüşmeyeceğini belirtti. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T19:34+0300
2021-09-23T19:36+0300
dünya
rusya
nato
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
şiö
askeri iş birliği
ortaklık
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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Hakimov, özellikle Afganistan'daki gelişmelerin ardından son dönemde ŞİÖ'nün askeri blok haline gelebileceğine ilişkin söylentilere yanıt verdi.Hakimov, "Kolektif Güç Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) bazı ülkeler, ŞİÖ üyesi. Çeşitli ortak faaliyetleri yürütme konusunda deneyim sahibiyiz, bu tür deneyimin ilki Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bu yılki ŞİÖ dönem başkanlığımız çerçevesinde başlatıldı ve faydalı oldu. Bu kapsamda ŞİÖ, KGAÖ ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin savunma bakanları toplantısı yapıldı. Bakanlar, işbirliği perspektifini istişare etti. ŞİÖ kapsamında 'Barış Misyonu' tatbikatları düzenli olarak yapılıyor ancak örgütün askeri ve siyasi bir bloğa dönüşmesi ŞİÖ'de hiçbir halükarda konuşulmadı" dedi.ŞİÖ ülkelerinin şu anda yaptığı 'Barış Misyonu-2021' tatbikatının Afganistan'daki olaylarla ilişkili olmadığını, o ülkedeki durumla örtüşmediğini kaydetti. ŞİÖ Kuruluş Bildirgesi, Haziran 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından imzalandı. 2017 yılında Hindistan ve Çin, ŞİÖ üyeleri olurken 17 Eylül'deki zirvede İran'ın ŞİÖ'ye tam üyelik prosedürü resmen başlatıldı.ŞİÖ'de Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan olmak üzere 4 gözlemci ülke ile Türkiye, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka'dan oluşan 6 diyalog partneri yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210919/iranin-davosu-istanbulda-turkiye-ve-rusyayla-ticareti-gelistirmek-istiyoruz-1049048443.html
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rusya, nato, şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, askeri iş birliği, ortaklık

Putin'in özel temsilcisi: ŞİÖ, askeri bir bloğa dönüşmeyecek

19:34 23.09.2021 (güncellendi: 19:36 23.09.2021)
© AAŞanghay İşbirliği Örgütü ülkeleri
Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
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Rusya Devlet Başkanlığı ŞİÖ İşleri Özel Temsilcisi Bahtiyar Hakimov, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) askeri bir bloğa dönüşmeyeceğini belirtti.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Hakimov, özellikle Afganistan'daki gelişmelerin ardından son dönemde ŞİÖ'nün askeri blok haline gelebileceğine ilişkin söylentilere yanıt verdi.

Hakimov, "Kolektif Güç Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) bazı ülkeler, ŞİÖ üyesi. Çeşitli ortak faaliyetleri yürütme konusunda deneyim sahibiyiz, bu tür deneyimin ilki Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bu yılki ŞİÖ dönem başkanlığımız çerçevesinde başlatıldı ve faydalı oldu. Bu kapsamda ŞİÖ, KGAÖ ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin savunma bakanları toplantısı yapıldı. Bakanlar, işbirliği perspektifini istişare etti. ŞİÖ kapsamında 'Barış Misyonu' tatbikatları düzenli olarak yapılıyor ancak örgütün askeri ve siyasi bir bloğa dönüşmesi ŞİÖ'de hiçbir halükarda konuşulmadı" dedi.

ŞİÖ ülkelerinin şu anda yaptığı 'Barış Misyonu-2021' tatbikatının Afganistan'daki olaylarla ilişkili olmadığını, o ülkedeki durumla örtüşmediğini kaydetti.

ŞİÖ Kuruluş Bildirgesi, Haziran 2001'de Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından imzalandı. 2017 yılında Hindistan ve Çin, ŞİÖ üyeleri olurken 17 Eylül'deki zirvede İran'ın ŞİÖ'ye tam üyelik prosedürü resmen başlatıldı.

ŞİÖ'de Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan olmak üzere 4 gözlemci ülke ile Türkiye, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka'dan oluşan 6 diyalog partneri yer alıyor.
‘İran’ın Davos’u İstanbul’da - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
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