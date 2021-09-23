Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210923/reuters-dogalgaz-ve-elektrige-yuzde-15-zam-geliyor-1049184150.html
Reuters: Ekim ayında doğalgaz ve elektriğe yüzde 15'e varan zam planlanıyor
Reuters: Ekim ayında doğalgaz ve elektriğe yüzde 15'e varan zam planlanıyor
Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Türkiye'deki doğalgaz ve elektrik fiyatlarının önümüzdeki ay yüzde 15 oranında artmasının beklendiğini söyledi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T15:24+0300
2021-09-23T15:30+0300
ekonomi
türkiye
elektrik
doğalgaz
tl
reuters
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
zam
fatura
para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043652330_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_aa9e3f66614f25cd53950ef2648af8c2.jpg
Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen 4 kaynak, 1 Ekim'den itibaren doğalgazda yüzde 15, elektrik fiyatlarında ise yüzde 8-15 arasında bir oranda artış beklediklerini aktardı.Kaynaklar, hükümetin nihai kararı vermesi beklenirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zamların ne zaman yapılacağı konusunda hemen yorum yapmadığını belirtti.Türkiye, ilk gaz sahasının hacimli üretime ulaşmasını beklediği 2025 yılına kadar Rusya, İran ve Azerbaycan'dan ithal edilen gaza neredeyse tamamen bağımlı durumda.Bu süreçte ülke genelinde tüketimin bu yıl 60 milyar metreküpe (bcm) ulaşması bekleniyor. Bu, hidroelektrik üretimindeki eksiklikleri kapatmak için boş gaz santrallerinin devreye girmesiyle önceki tahminlerden neredeyse beşte bir daha yüksek.Geçen yıldan bu yana olağan dışı kuraklık koşulları, Türkiye'de hidroenerjinin payını 10 yılın en düşük seviyesine indirdi. Elektrik fiyatlarındaki artışları genellikle dengeleyen elektrik üretiminde baraj ve nehirlerin payı bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 20'nin altını gördü. Kaynaklardan ikisi, önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla düşüşün beklendiğini söyledi.Özel bir elektrik üreticisi, Reuters'a verdiği demeçte, "Hidronun payı bu ay şimdiye kadar yüzde 10. Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi" dedi. Artan gaz ve ithal kömür fiyatları, yılın başından bu yana yerel elektrik fiyatlarını toplamda yüzde 45 artırırken, konut kullanımı için düzenlenmiş elektrik fiyatları ise yüzde 22 arttı. Isınmak için doğalgaz kullanan hanelerin faturaları bu yıl yüzde 19 artarken, elektrik santralleri için bu oran yüzde 69'a çıktı.Kaynaklardan ikisi, Türkiye'de önümüzdeki ay yapılacak fiyat artışlarını büyük olasılıkla kışa doğru daha fazla artışın izleyeceğini bildirdi.Kaynaklardan biri, "Hiçbir hükümet vatandaşlarına seri fiyat artışları olacağını söylemek istemiyor. Ancak basit matematik, önümüzdeki birkaç ay içinde gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışların takip edilmesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.Elektrik ve doğalgaz, Türkiye tüketici fiyat endeksinin yüzde 4.4'ünü oluşturuyor. Genel olarak yüzde 15'lik bir fiyat artışı, tüketici fiyatlarını 0.7 puan artıracaktır.
https://tr.sputniknews.com/20210921/ingiltere-dogalgaz-krizi-icin-cozum-ariyor-1049113197.html
https://tr.sputniknews.com/20210922/ev-sahiplerinin-en-fazla-yapacagi-zam-yuzdesi-belli-oldu-1049139319.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043652330_184:0:933:562_1920x0_80_0_0_4651bda586ec1a4352b5ae6a6c535de1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, elektrik, doğalgaz, tl, reuters, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, zam, fatura, para, enerji, fiyat, artış

Reuters: Ekim ayında doğalgaz ve elektriğe yüzde 15'e varan zam planlanıyor

15:24 23.09.2021 (güncellendi: 15:30 23.09.2021)
© AADoğalgaz faturası
Doğalgaz faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
Abone ol
Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Türkiye'deki doğalgaz ve elektrik fiyatlarının önümüzdeki ay yüzde 15 oranında artmasının beklendiğini söyledi.
Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen 4 kaynak, 1 Ekim'den itibaren doğalgazda yüzde 15, elektrik fiyatlarında ise yüzde 8-15 arasında bir oranda artış beklediklerini aktardı.
Kaynaklar, hükümetin nihai kararı vermesi beklenirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zamların ne zaman yapılacağı konusunda hemen yorum yapmadığını belirtti.
Türkiye, ilk gaz sahasının hacimli üretime ulaşmasını beklediği 2025 yılına kadar Rusya, İran ve Azerbaycan'dan ithal edilen gaza neredeyse tamamen bağımlı durumda.
Bu süreçte ülke genelinde tüketimin bu yıl 60 milyar metreküpe (bcm) ulaşması bekleniyor. Bu, hidroelektrik üretimindeki eksiklikleri kapatmak için boş gaz santrallerinin devreye girmesiyle önceki tahminlerden neredeyse beşte bir daha yüksek.
Geçen yıldan bu yana olağan dışı kuraklık koşulları, Türkiye'de hidroenerjinin payını 10 yılın en düşük seviyesine indirdi. Elektrik fiyatlarındaki artışları genellikle dengeleyen elektrik üretiminde baraj ve nehirlerin payı bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 20'nin altını gördü. Kaynaklardan ikisi, önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla düşüşün beklendiğini söyledi.
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
EKONOMİ
İngiltere doğalgaz krizi için çözüm arıyor
21 Eylül, 17:54
Özel bir elektrik üreticisi, Reuters'a verdiği demeçte, "Hidronun payı bu ay şimdiye kadar yüzde 10. Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi" dedi.
Artan gaz ve ithal kömür fiyatları, yılın başından bu yana yerel elektrik fiyatlarını toplamda yüzde 45 artırırken, konut kullanımı için düzenlenmiş elektrik fiyatları ise yüzde 22 arttı. Isınmak için doğalgaz kullanan hanelerin faturaları bu yıl yüzde 19 artarken, elektrik santralleri için bu oran yüzde 69'a çıktı.
Kaynaklardan ikisi, Türkiye'de önümüzdeki ay yapılacak fiyat artışlarını büyük olasılıkla kışa doğru daha fazla artışın izleyeceğini bildirdi.
Kaynaklardan biri, "Hiçbir hükümet vatandaşlarına seri fiyat artışları olacağını söylemek istemiyor. Ancak basit matematik, önümüzdeki birkaç ay içinde gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışların takip edilmesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.
Elektrik ve doğalgaz, Türkiye tüketici fiyat endeksinin yüzde 4.4'ünü oluşturuyor. Genel olarak yüzde 15'lik bir fiyat artışı, tüketici fiyatlarını 0.7 puan artıracaktır.
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
EKONOMİ
Ev sahiplerinin en fazla yapacağı zam yüzdesi belli oldu
Dün, 13:36
000002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:59Türkiye’nin 2016’da imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nı 5 yıl sonra TBMM’ye getiren sebepler neler?
15:55Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu
15:54Kılıçdaroğlu: Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır
15:49Lukaşenko: Sanayi kuruluşlarında Batı'ya çalışan casuslar var
15:46Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı rekoru tekrarlandı
15:45Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahlı saldırı
15:38Irak savaş gazisinden eski ABD Başkanı Bush'a tepki: 'Arkadaşlarım yalan söylediğin için öldü'
15:38Marcus Aral'a saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 'Kerem'in selamı var' deyip vurdular'
15:38Zelenskiy, Putin'le ne zaman görüşeceğine ilişkin soruyu yanıtladı
15:24Reuters: Ekim ayında doğalgaz ve elektriğe yüzde 15'e varan zam planlanıyor
15:19Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: '3-5 saniye telefona baktım'
15:14Balıkesirli gençlerden otonom hasat robotu: ‘İşçiler değil Awaxen kalksın, o toplasın’
15:10Ukraynalı vekil: Erdoğan Ukrayna'ya saygı duymuyor, sadece kendi çıkarları için kullanıyor
15:06Kovid-19'un ardından tekrar açılan Güney Afrika havayolu şirketi personellerinden 'ilk uçuş dansı'
14:56Sağlık Bakanlığı: Bebeklere yanlış aşı yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
14:56Bahçeli: HDP’yi meşru görmek, Anayasa Mahkemesi üzerinde fiili baskı kurmak anlamına gelecektir
14:52Britanya Savunma Bakanlığı'ndan geride bıraktığı Afganları tehlikeye atan ikinci veri ihlali
14:46Adalar'da 5 Ekim itibarıyla akülü araç kullanmak yasak: 'Ada E-5'e döndü'
14:44La Liga Başkanı Tebas'tan futbol sistemine eleştiri
14:43Beşiktaş'ta eksik sayısı 9'a çıktı