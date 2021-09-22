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Ev sahiplerinin en fazla yapacağı zam yüzdesi belli oldu
Ev sahiplerinin en fazla yapacağı zam yüzdesi belli oldu
Kiralık konut fiyatlarındaki yükseliş, ev sahiplerini mevcut kiracılarını evden çıkararak daha yüksek fiyatlarla yeni kiracı arayışına yöneltti. Konuyla ilgili... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T13:36+0300
2021-09-22T13:36+0300
ekonomi
arz
zam
konut
talep
konut kredisi
konut fiyatları
kiracı
toplu konut
ev sahibi
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Konut sektöründe pandemi ile yaşanan değişim, kiralık konut fiyatlarını da etkiledi. İnşaat faaliyetlerinin yavaşlaması, yüksek seyreden faiz oranları, hız kazanan kentsel dönüşüm faaliyetleri ve daha küçük kentlere yerleşme eğilimi, kiralık evlere talebi de artırdığı belirtildi.Üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitime başlanması da son birkaç ayda fiyatları yukarı yönlü tetikledi. Kredi ve sigorta karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un İçerik Müdürü İbrahim Çolak, özellikle son bir yılda kiralık ev fiyatlarında beklenenin çok üstünde bir artış yaşandığına dikkat çekerek “2019’da Resmi Gazetede yayımlanan kanun değişikliğiyle sözleşme dönemlerinde yapılabilecek en yüksek zam oranları belirlendi. Bu oranların çok üzerindeki fahiş fiyat artışlarının yasal dayanağı bulunmuyor” açıklamasını yaptı.Tüketici fiyatlarındaki artış oranı belirliyorEnflasyon oranlarının en üst kira-zam oranını belirlemede kullanıldığını hatırlatan Hesapkurdu.com İçerik Müdürü İbrahim Çolak, “Asıl kira artış oranı ise ev sahibi ve kiracının anlaşmasına göre, 12 aylık TÜFE ortalamasını geçmeme şartıyla belirleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. Buna göre ağustosta 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78’lik artış gerçekleşti. Bu oran ocakta yüzde 12,28’di. Buna göre ev sahipleri kiracılara eylül ayında yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilir. Mevcut kiraya yasal olarak en fazla ne kadar zam yapılabileceği Hesapkurdu.com ‘Kira Artış Oranı Hesaplama’ sayfasından kolayca öğrenilebilir” diye konuştu.Satın alma talepleri ertelendiKiralık ev fiyatlarında yaşanan artışın birden fazla nedeni olduğuna değinen Hesapkurdu.com İçerik Müdürü İbrahim Çolak, "Pandemi döneminde yeni konut üretiminin azalmasıyla birlikte arz düşerken satılık konut fiyatları da yükseldi. Buna faiz oranlarındaki artış da eklenince, satın alma talebi ertelendi. Bu süreçte kiralık konut çözüm olarak görüldü. Öte yandan artan kentsel dönüşüm projeleri de kiralık ev talebinde etkili oldu. Kentsel dönüşümün yoğunlaştığı bölgelerde kiralık konuta olan ihtiyaç arttı” dedi.Arz ve talepte dengeler değiştiPandemi sürecinin başında ekonomik kaygılardan ötürü taşınmaların azaldığına dikkat çeken Hesapkurdu.com İçerik Müdürü Çolak sözlerine son olarak şunları ekledi:
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arz, zam, konut, talep, konut kredisi, konut fiyatları, kiracı, toplu konut, ev sahibi

Ev sahiplerinin en fazla yapacağı zam yüzdesi belli oldu

13:36 22.09.2021
© AAEmlak - lojman
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
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Kiralık konut fiyatlarındaki yükseliş, ev sahiplerini mevcut kiracılarını evden çıkararak daha yüksek fiyatlarla yeni kiracı arayışına yöneltti. Konuyla ilgili kanun ve verileri inceleyen Hesapkurdu.com, artış oranının yasal olarak TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplandığını belirterek, 15.78’in üzerindeki artışlara karşı kiracıları uyardı.
Konut sektöründe pandemi ile yaşanan değişim, kiralık konut fiyatlarını da etkiledi. İnşaat faaliyetlerinin yavaşlaması, yüksek seyreden faiz oranları, hız kazanan kentsel dönüşüm faaliyetleri ve daha küçük kentlere yerleşme eğilimi, kiralık evlere talebi de artırdığı belirtildi.
Üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitime başlanması da son birkaç ayda fiyatları yukarı yönlü tetikledi. Kredi ve sigorta karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un İçerik Müdürü İbrahim Çolak, özellikle son bir yılda kiralık ev fiyatlarında beklenenin çok üstünde bir artış yaşandığına dikkat çekerek “2019’da Resmi Gazetede yayımlanan kanun değişikliğiyle sözleşme dönemlerinde yapılabilecek en yüksek zam oranları belirlendi. Bu oranların çok üzerindeki fahiş fiyat artışlarının yasal dayanağı bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

Tüketici fiyatlarındaki artış oranı belirliyor

Enflasyon oranlarının en üst kira-zam oranını belirlemede kullanıldığını hatırlatan Hesapkurdu.com İçerik Müdürü İbrahim Çolak, Asıl kira artış oranı ise ev sahibi ve kiracının anlaşmasına göre, 12 aylık TÜFE ortalamasını geçmeme şartıyla belirleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. Buna göre ağustosta 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78’lik artış gerçekleşti. Bu oran ocakta yüzde 12,28’di. Buna göre ev sahipleri kiracılara eylül ayında yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilir. Mevcut kiraya yasal olarak en fazla ne kadar zam yapılabileceği Hesapkurdu.com ‘Kira Artış Oranı Hesaplama’ sayfasından kolayca öğrenilebilir” diye konuştu.

Satın alma talepleri ertelendi

Kiralık ev fiyatlarında yaşanan artışın birden fazla nedeni olduğuna değinen Hesapkurdu.com İçerik Müdürü İbrahim Çolak, "Pandemi döneminde yeni konut üretiminin azalmasıyla birlikte arz düşerken satılık konut fiyatları da yükseldi. Buna faiz oranlarındaki artış da eklenince, satın alma talebi ertelendi. Bu süreçte kiralık konut çözüm olarak görüldü. Öte yandan artan kentsel dönüşüm projeleri de kiralık ev talebinde etkili oldu. Kentsel dönüşümün yoğunlaştığı bölgelerde kiralık konuta olan ihtiyaç arttı” dedi.

Arz ve talepte dengeler değişti

Pandemi sürecinin başında ekonomik kaygılardan ötürü taşınmaların azaldığına dikkat çeken Hesapkurdu.com İçerik Müdürü Çolak sözlerine son olarak şunları ekledi:
“Kısıtlamaların azalmasıyla birlikte rafta bekleyen taşınma planları yeniden masaya konuldu. Yine pandemi döneminde birçok işyerinin evden çalışma modeline geçmesiyle büyük kentlerden küçük kentlere yerleşme oranında artış yaşandı. Her iki durum, sadece büyük şehirlerde değil, daha küçük il ve ilçelerde de arz-talep ilişkisine bağlı olarak kira fiyatlarında artış yaşanmasına sebep oldu” diye sözlerine ekledi.”
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