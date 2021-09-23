https://tr.sputniknews.com/20210923/rus-denizalti-istanbul-bogazindan-gecti-1049174091.html

Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Denizaltının geçişine 2 sahil güvenlik... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T11:42+0300

2021-09-23T11:42+0300

2021-09-23T11:42+0300

türkiye

rusya

karadeniz

karadeniz filosu

rus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049174015_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_f042932b0cd6d431cd364fab4eb496e5.jpg

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan denizaltının güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.Denizaltının geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan denizaltı Karadeniz'e açıldı.

türkiye

rusya

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, karadeniz, karadeniz filosu, rus