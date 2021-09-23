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Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Denizaltının geçişine 2 sahil güvenlik... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T11:42+0300
2021-09-23T11:42+0300
türkiye
rusya
karadeniz
karadeniz filosu
rus
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Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan denizaltının güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.Denizaltının geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan denizaltı Karadeniz'e açıldı.
türkiye
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rusya, karadeniz, karadeniz filosu, rus

Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti

11:42 23.09.2021
© DHARus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© DHA
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Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Denizaltının geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan denizaltının güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.
Denizaltının geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan denizaltı Karadeniz'e açıldı.
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