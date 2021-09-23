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Rusya, 5 Ekim’den itibaren beş ülke ile uçak seferlerini yeniden başlatıyor
Rusya, 5 Ekim’den itibaren beş ülke ile uçak seferlerini yeniden başlatıyor
Rusya’nın 5 Ekim’den itibaren daha önce askıya aldığı Cibuti, Peru, Güney Afrika, Danimarka ve Yeni Zelanda ile uçak seferlerini yeniden başlatacağı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T04:42+0300
2021-09-23T04:42+0300
dünya
rusya
sefer
uçuş
koronavirüs
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Koronavirüsle mücadele merkezinden basın mensuplarına yapılan açıklamaya göre Rusya, 5 Ekim’den itibaren daha önce askıya aldığı Cibuti, Peru, Güney Afrika, Danimarka ve Yeni Zelanda ile uçak seferlerini yeniden başlatacak.Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın koronavirüsle mücadele merkezinin yetkilileri ile toplantı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “Tartışmanın sonuçları gereğince ve münferit ülkelerdeki epidemiyolojik durum dikkate alınarak, 5 Ekim 2021'den itibaren aşağıdaki ülkelerle karşılıklı olarak tarifeli uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına karar verildi” denilerek, uçak seferlerinin başlatılacağı ülkeler şöyle sıralandı:Açıklamada ayrıca Rusya’nın 5 Ekim’den itibaren daha önce açılan Bahreyn, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tacikistan, Özbekistan istikametlerinde, 4 Ekim’den itibaren ise Sri Lanka istikametindeki tarifeli sefer sayısını da arttıracağı kaydedildi.Daha önce ise Rusya'nın 21 Eylül'den itibaren İspanya, Irak, Kenya ve Slovakya ile uçuşları yeniden başlatacağı bildirilmişti.
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rusya, sefer, uçuş, koronavirüs

Rusya, 5 Ekim’den itibaren beş ülke ile uçak seferlerini yeniden başlatıyor

04:42 23.09.2021
© FlickrRusya’nın sivil havacılık harikaları
Rusya’nın sivil havacılık harikaları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Flickr
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Rusya’nın 5 Ekim’den itibaren daha önce askıya aldığı Cibuti, Peru, Güney Afrika, Danimarka ve Yeni Zelanda ile uçak seferlerini yeniden başlatacağı bildirildi.
Koronavirüsle mücadele merkezinden basın mensuplarına yapılan açıklamaya göre Rusya, 5 Ekim’den itibaren daha önce askıya aldığı Cibuti, Peru, Güney Afrika, Danimarka ve Yeni Zelanda ile uçak seferlerini yeniden başlatacak.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın koronavirüsle mücadele merkezinin yetkilileri ile toplantı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “Tartışmanın sonuçları gereğince ve münferit ülkelerdeki epidemiyolojik durum dikkate alınarak, 5 Ekim 2021'den itibaren aşağıdaki ülkelerle karşılıklı olarak tarifeli uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına karar verildi” denilerek, uçak seferlerinin başlatılacağı ülkeler şöyle sıralandı:
Cibuti (Moskova – Cibuti uçuşları, haftada iki kez);
Yeni Zelanda (Moskova – Wellington uçuşları, haftada iki kez);
Peru (Moskova – Lima uçuşları, haftada iki kez);
Güney Afrika (Moskova – Kape Town ve Moskova – Johannesburg, her iki yönde haftada iki kez);
Danimarka (St. Petersburg – Kopenhag, haftada 2 kez).
Açıklamada ayrıca Rusya’nın 5 Ekim’den itibaren daha önce açılan Bahreyn, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tacikistan, Özbekistan istikametlerinde, 4 Ekim’den itibaren ise Sri Lanka istikametindeki tarifeli sefer sayısını da arttıracağı kaydedildi.
Daha önce ise Rusya'nın 21 Eylül'den itibaren İspanya, Irak, Kenya ve Slovakya ile uçuşları yeniden başlatacağı bildirilmişti.
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