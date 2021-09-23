https://tr.sputniknews.com/20210923/rusya-5-ekimden-itibaren-bes-ulke-ile-ucak-seferlerini-yeniden-baslatiyor-1049166536.html

Rusya, 5 Ekim’den itibaren beş ülke ile uçak seferlerini yeniden başlatıyor

Rusya, 5 Ekim’den itibaren beş ülke ile uçak seferlerini yeniden başlatıyor

Rusya’nın 5 Ekim’den itibaren daha önce askıya aldığı Cibuti, Peru, Güney Afrika, Danimarka ve Yeni Zelanda ile uçak seferlerini yeniden başlatacağı... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T04:42+0300

2021-09-23T04:42+0300

2021-09-23T04:42+0300

dünya

rusya

sefer

uçuş

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101721/60/1017216035_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1d545d5478c8db5b7fdebeb6ad186c97.jpg

Koronavirüsle mücadele merkezinden basın mensuplarına yapılan açıklamaya göre Rusya, 5 Ekim’den itibaren daha önce askıya aldığı Cibuti, Peru, Güney Afrika, Danimarka ve Yeni Zelanda ile uçak seferlerini yeniden başlatacak.Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın koronavirüsle mücadele merkezinin yetkilileri ile toplantı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “Tartışmanın sonuçları gereğince ve münferit ülkelerdeki epidemiyolojik durum dikkate alınarak, 5 Ekim 2021'den itibaren aşağıdaki ülkelerle karşılıklı olarak tarifeli uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına karar verildi” denilerek, uçak seferlerinin başlatılacağı ülkeler şöyle sıralandı:Açıklamada ayrıca Rusya’nın 5 Ekim’den itibaren daha önce açılan Bahreyn, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tacikistan, Özbekistan istikametlerinde, 4 Ekim’den itibaren ise Sri Lanka istikametindeki tarifeli sefer sayısını da arttıracağı kaydedildi.Daha önce ise Rusya'nın 21 Eylül'den itibaren İspanya, Irak, Kenya ve Slovakya ile uçuşları yeniden başlatacağı bildirilmişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sefer, uçuş, koronavirüs