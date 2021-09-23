https://tr.sputniknews.com/20210923/rusya-donanma-gucleri-kirim-aciklarindaki-hedefleri-vurduklari-bir-tatbikat-duzenledi-1049192807.html

Rusya donanma güçleri, Kırım açıklarındaki hedefleri vurdukları bir tatbikat düzenledi

Rusya donanma güçleri, Kırım açıklarındaki hedefleri vurdukları bir tatbikat düzenledi

Rusya’nın donanma güçleri Kırım’da düzenlenen bir tatbikatta, Bastion kıyı savunma sistemiyle deniz hedeflerini vurma çalışması yaptı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T19:22+0300

2021-09-23T19:22+0300

2021-09-23T19:22+0300

savunma

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karadeniz

karadeniz filosu

tatbikat

askeri tatbikat

rusya karadeniz filosu

ortak askeri tatbikat

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz Filosu’nun, Kırım açıklarındaki deniz hedeflerini belirleme ve imha etme çalışması yaptığını kaydetti. Tatbikatta gemisavar Bastion savunma sisteminin kullanıldığı, ayrıca, hedeflerin izinin sürülmesi için drone’lardan yararlanıldığı belirtildi.Rus Bastion savunma sistemlerinin 350 kilometre uzaktaki deniz hedefleri ile 450 kilometre uzaktaki kara hedeflerini vurabildiği biliniyor.Bu sırada, Rus donanma güçlerinin Kırım’daki tatbikatı, Ukrayna’nın NATO ile ortak tatbikat gerçekleştirdiği bir döneme denk geldi. Söz konusu tatbikatın ekim başına kadar devam edeceği belirtiliyor.Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, halkın yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.

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