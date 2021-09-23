https://tr.sputniknews.com/20210923/rusya-donanma-gucleri-kirim-aciklarindaki-hedefleri-vurduklari-bir-tatbikat-duzenledi-1049192807.html
Rusya donanma güçleri, Kırım açıklarındaki hedefleri vurdukları bir tatbikat düzenledi
Rusya donanma güçleri, Kırım açıklarındaki hedefleri vurdukları bir tatbikat düzenledi
Rusya’nın donanma güçleri Kırım’da düzenlenen bir tatbikatta, Bastion kıyı savunma sistemiyle deniz hedeflerini vurma çalışması yaptı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T19:22+0300
2021-09-23T19:22+0300
2021-09-23T19:22+0300
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rusya karadeniz filosu
ortak askeri tatbikat
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz Filosu’nun, Kırım açıklarındaki deniz hedeflerini belirleme ve imha etme çalışması yaptığını kaydetti. Tatbikatta gemisavar Bastion savunma sisteminin kullanıldığı, ayrıca, hedeflerin izinin sürülmesi için drone’lardan yararlanıldığı belirtildi.Rus Bastion savunma sistemlerinin 350 kilometre uzaktaki deniz hedefleri ile 450 kilometre uzaktaki kara hedeflerini vurabildiği biliniyor.Bu sırada, Rus donanma güçlerinin Kırım’daki tatbikatı, Ukrayna’nın NATO ile ortak tatbikat gerçekleştirdiği bir döneme denk geldi. Söz konusu tatbikatın ekim başına kadar devam edeceği belirtiliyor.Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, halkın yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.
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Rusya donanma güçleri, Kırım açıklarındaki hedefleri vurdukları bir tatbikat düzenledi
Rusya’nın donanma güçleri Kırım’da düzenlenen bir tatbikatta, Bastion kıyı savunma sistemiyle deniz hedeflerini vurma çalışması yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz Filosu’nun, Kırım açıklarındaki deniz hedeflerini belirleme ve imha etme çalışması yaptığını kaydetti. Tatbikatta gemisavar Bastion savunma sisteminin kullanıldığı, ayrıca, hedeflerin izinin sürülmesi için drone’lardan yararlanıldığı belirtildi.
Rus Bastion savunma sistemlerinin 350 kilometre uzaktaki deniz hedefleri ile 450 kilometre uzaktaki kara hedeflerini vurabildiği biliniyor.
Bu sırada, Rus donanma güçlerinin Kırım’daki tatbikatı, Ukrayna’nın NATO ile ortak tatbikat gerçekleştirdiği bir döneme denk geldi. Söz konusu tatbikatın ekim başına kadar devam edeceği belirtiliyor.
Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, halkın yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.