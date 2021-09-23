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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 27 bin 844 yeni vaka, 217 can kaybı
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 27 bin 844 yeni vaka, 217 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte, 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T20:04+0300
2021-09-23T20:31+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
koronavirüs aşısı
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 400 bin 962 doz aşı uygulandı.En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.'Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor'Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27 bin 844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu, aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı.
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türkiye, koronavirüs, koronavirüs aşısı, vaka sayısı

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 27 bin 844 yeni vaka, 217 can kaybı

20:04 23.09.2021 (güncellendi: 20:31 23.09.2021)
© AFP 2021 / OZAN KOSEİstanbul - koronavirüs - Türkiye
İstanbul - koronavirüs - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Türkiye'de son 24 saatte, 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 400 bin 962 doz aşı uygulandı.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.

'Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor'

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27 bin 844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu, aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı.
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