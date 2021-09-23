https://tr.sputniknews.com/20210923/ukraynali-vekil-erdogan-ukraynaya-saygi-duymuyor-sadece-kendi-cikarlari-icin-kullaniyor-1049183047.html

Ukraynalı vekil: Erdoğan Ukrayna'ya saygı duymuyor, sadece kendi çıkarları için kullanıyor

Ukraynalı vekil: Erdoğan Ukrayna'ya saygı duymuyor, sadece kendi çıkarları için kullanıyor

Ukraynalı milletvekili Oleg Voloşin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya saygı duymadığını, sadece kendi çıkarları için kullandığını savundu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T15:10+0300

2021-09-23T15:10+0300

2021-09-23T15:12+0300

dünya

avrupa

vladimir putin

ukrayna

recep tayyip erdoğan

kırım

oleg voloşi

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın kendisine Erdoğan'ın Kırım Platformu zirvesine katılacağını söylediğini ancak Türk liderin zirvede yer almadığını belirten Voloşin, bunu Erdoğan'ın Ukrayna'ya saygı duymadığının bir örneği olarak gösterdi.Voloşin, "Erdoğan'ın Kırım Platformu'nda bizzat bulunması gerekiyordu, bunu bana Kuleba söyledi. Ben de tüm bunları Erdoğan için yaptıklarını söyleyerek sitem ettim. Kuleba da, 'Hayır, Erdoğan, katılacağını onaylayan ilk kişiydi' dedi. Ama gelmedi ve bir açıklama da yapmadı" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın haftaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğine dikkat çeken Voloşin, "Ukrayna'ya karşı tavırları tam olarak şöyle: 'Bayraktar' araçlarımızı satın alın, şirketlerimizin yol yapmasına izin verin, ancak size özel bir saygı duymayacağız" diye konuştu.

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avrupa, vladimir putin, ukrayna, recep tayyip erdoğan, kırım, oleg voloşi