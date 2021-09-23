https://tr.sputniknews.com/20210923/ukraynali-vekil-erdogan-ukraynaya-saygi-duymuyor-sadece-kendi-cikarlari-icin-kullaniyor-1049183047.html
Ukraynalı vekil: Erdoğan Ukrayna'ya saygı duymuyor, sadece kendi çıkarları için kullanıyor
Ukraynalı vekil: Erdoğan Ukrayna'ya saygı duymuyor, sadece kendi çıkarları için kullanıyor
Ukraynalı milletvekili Oleg Voloşin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya saygı duymadığını, sadece kendi çıkarları için kullandığını savundu. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T15:10+0300
2021-09-23T15:10+0300
2021-09-23T15:12+0300
dünya
avrupa
vladimir putin
ukrayna
recep tayyip erdoğan
kırım
oleg voloşi
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın kendisine Erdoğan'ın Kırım Platformu zirvesine katılacağını söylediğini ancak Türk liderin zirvede yer almadığını belirten Voloşin, bunu Erdoğan'ın Ukrayna'ya saygı duymadığının bir örneği olarak gösterdi.Voloşin, "Erdoğan'ın Kırım Platformu'nda bizzat bulunması gerekiyordu, bunu bana Kuleba söyledi. Ben de tüm bunları Erdoğan için yaptıklarını söyleyerek sitem ettim. Kuleba da, 'Hayır, Erdoğan, katılacağını onaylayan ilk kişiydi' dedi. Ama gelmedi ve bir açıklama da yapmadı" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın haftaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğine dikkat çeken Voloşin, "Ukrayna'ya karşı tavırları tam olarak şöyle: 'Bayraktar' araçlarımızı satın alın, şirketlerimizin yol yapmasına izin verin, ancak size özel bir saygı duymayacağız" diye konuştu.
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avrupa, vladimir putin, ukrayna, recep tayyip erdoğan, kırım, oleg voloşi
Ukraynalı vekil: Erdoğan Ukrayna'ya saygı duymuyor, sadece kendi çıkarları için kullanıyor
15:10 23.09.2021 (güncellendi: 15:12 23.09.2021)
Ukraynalı milletvekili Oleg Voloşin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya saygı duymadığını, sadece kendi çıkarları için kullandığını savundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın kendisine Erdoğan'ın Kırım Platformu zirvesine katılacağını söylediğini ancak Türk liderin zirvede yer almadığını belirten Voloşin, bunu Erdoğan'ın Ukrayna'ya saygı duymadığının bir örneği olarak gösterdi.
Voloşin, "Erdoğan'ın Kırım Platformu'nda bizzat bulunması gerekiyordu, bunu bana Kuleba söyledi. Ben de tüm bunları Erdoğan için yaptıklarını söyleyerek sitem ettim. Kuleba da, 'Hayır, Erdoğan, katılacağını onaylayan ilk kişiydi' dedi. Ama gelmedi ve bir açıklama da yapmadı" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın haftaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğine
dikkat çeken Voloşin, "Ukrayna'ya karşı tavırları tam olarak şöyle: 'Bayraktar' araçlarımızı satın alın, şirketlerimizin yol yapmasına izin verin, ancak size özel bir saygı duymayacağız
" diye konuştu.