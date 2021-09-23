https://tr.sputniknews.com/20210923/yuz-gorumlugune-vergi-muafiyeti-geldi-1049171746.html

‘Yüz görümlüğü’ne vergi muafiyeti geldi

‘Yüz görümlüğü’ne vergi muafiyeti geldi

Yeni düzenlemeye göre veraset yoluyla intikal eden tablo, kılıç, madalya ile geleneklere bağlı olarak verilen hediyeler miras vergisinden muaf tutulacak. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T10:28+0300

2021-09-23T10:28+0300

2021-09-23T10:28+0300

türkiye

düzenleme

vergi

madalya

yüz

yüz görümlüğü

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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021 için veraset yoluyla kalan mallarla ilgili vergi rehberi hazırladı.Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği rehbere göre, 2021 için veraset yoluyla intikal eden tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar veraset vergisinden muaf olacak.Veraset yoluyla intikal eden malların, çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 334 bin 534 TL’si, eşin tek başına mirasçı olması halinde 669 bin 479 TL’si, örf ve âdete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüz görümlüğü; sadakalar, yarışma ve çekilişler ile şans oyunları hasılatından alınan verginin 7 bin 703 TL’si vergiden istisna tutulacak.Veraset ve intikal vergisinden istisna olan diğer bazı gelirler şöyle:

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düzenleme, vergi, madalya, yüz, yüz görümlüğü