Zelenskiy: Donbass'taki ihtilaf 15 bin insanın ölümüne neden oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan ve uzun zamandır çözüme kavuşamayan ihtilafı değerlendirdi.Zelenskiy, "2019'da bu kürsüden Ukrayna'daki savaşın 13 binden fazla ölü ve 30 binden fazla yaralı bıraktığını söyledim. Her yıl bu rakamlar BM'de tek bir değişiklikle duyuluyor: Ne yazık ki, yıldan yıla artıyor" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, "2020'de söyledim ve şimdi de söylüyorum: Halihazırda yaklaşık 15 bin ölü, daha da fazla yaralı ve evsiz var. Bu özgürlüğün bedeli, bağımsızlığın bedeli" diye konuştu.Kiev yönetimi, Donetsk ve Lugansk'ın Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği 2014'ün nisan ayından bu yana bölgeye saldırılar düzenliyor.Eylül 2014 ve Şubat 2015'te imzalanan Minsk Anlaşmaları, ihtilafın siyasi zeminde çözülmesinin yolunu açmış olsa da bölgedeki şiddet şimdiye dek şiddet dinmedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde devam eden çatışmanın 15 bin insanın ölümüne neden olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan ve uzun zamandır çözüme kavuşamayan ihtilafı değerlendirdi.
Zelenskiy, "2019'da bu kürsüden Ukrayna'daki savaşın 13 binden fazla ölü ve 30 binden fazla yaralı bıraktığını söyledim. Her yıl bu rakamlar BM'de tek bir değişiklikle duyuluyor: Ne yazık ki, yıldan yıla artıyor" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, "2020'de söyledim ve şimdi de söylüyorum: Halihazırda yaklaşık 15 bin ölü, daha da fazla yaralı ve evsiz var. Bu özgürlüğün bedeli, bağımsızlığın bedeli" diye konuştu.
Kiev yönetimi, Donetsk ve Lugansk'ın Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği 2014'ün nisan ayından bu yana bölgeye saldırılar düzenliyor.
Eylül 2014 ve Şubat 2015'te imzalanan Minsk Anlaşmaları, ihtilafın siyasi zeminde çözülmesinin yolunu açmış olsa da bölgedeki şiddet şimdiye dek şiddet dinmedi.