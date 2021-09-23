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Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti
Bartın’da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T13:00+0300
2021-09-23T13:31+0300
türkiye
trafik kazası
zonguldak
bartın
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Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine gitmekte olan Efe Tur’a ait yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişi ile otobüs sürücüsü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
türkiye
zonguldak
bartın
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trafik kazası, zonguldak, bartın

Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti

13:00 23.09.2021 (güncellendi: 13:31 23.09.2021)
Bartın Zonguldak yolunda kaza
Bartın Zonguldak yolunda kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
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Bartın’da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi.
Bartın istikametine gitmekte olan Efe Tur’a ait yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.
Kazada otomobildeki 2 kişi ile otobüs sürücüsü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
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