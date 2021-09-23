Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210923/zonguldakta-yolcu-otobusu-kaza-yapti-olu-ve-yaralilar-oldugu-bildiriliyor-1049177659.html
Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti
Bartın’da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T13:00+0300
2021-09-23T13:00+0300
2021-09-23T13:31+0300
türkiye
trafik kazası
zonguldak
bartın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049178929_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_77b1191358307c3b588051baddc8b27b.jpg
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine gitmekte olan Efe Tur’a ait yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişi ile otobüs sürücüsü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
türkiye
zonguldak
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049178929_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_f29f57c31a2962f71eb226507fd90690.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trafik kazası, zonguldak, bartın
Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti 13:00 23.09.2021 (güncellendi: 13:31 23.09.2021)
Bartın’da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi.
Bartın istikametine gitmekte olan
Efe Tur’a ait yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.
Kazada otomobildeki
2 kişi ile otobüs sürücüsü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.