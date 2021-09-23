https://tr.sputniknews.com/20210923/zonguldakta-yolcu-otobusu-kaza-yapti-olu-ve-yaralilar-oldugu-bildiriliyor-1049177659.html

Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti

Bartın’da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T13:00+0300

2021-09-23T13:00+0300

2021-09-23T13:31+0300

türkiye

trafik kazası

zonguldak

bartın

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Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine gitmekte olan Efe Tur’a ait yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişi ile otobüs sürücüsü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

türkiye

zonguldak

bartın

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trafik kazası, zonguldak, bartın