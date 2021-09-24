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AK Parti Sözcüsü Çelik: Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır" dedi. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T16:05+0300
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ömer çelik
sünni
öğretmen
din kültürü ve ahlak bilgisi
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Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yönelttiği iddia edilmişti. Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberinde M.K.'nın "Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş” dediği ileri sürülmüştü.Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sözlerine "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır" diye başladı. Çelik, şöyle devam etti:'Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmeli'"Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. 'Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır'Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir."
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ankara, ak parti, alevi, ömer çelik, sünni, öğretmen, din kültürü ve ahlak bilgisi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz

16:05 24.09.2021 (güncellendi: 16:06 24.09.2021)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır" dedi.
Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yönelttiği iddia edilmişti.
Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberinde M.K.'nın "Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş” dediği ileri sürülmüştü.
Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sözlerine "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır" diye başladı. Çelik, şöyle devam etti:

'Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmeli'

"Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

'Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır'

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir."
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