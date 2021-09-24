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Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara'da, İran sınırı üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giren 25 düzensiz göçmen yakalandı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T07:32+0300
2021-09-24T07:31+0300
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla İran üzerinden giriş yapan düzensiz göçmenlerin önce Diyarbakır'a oradan da Ankara'ya getirileceği bilgisini edindi.Bunun üzerine harekete geçen polis, Ankara-Niğde Otoyulu'nda bir minibüs ile peşindeki otomobili durdurdu. Minibüsteki 25 düzensiz göçmen ile otomobilde bulunan, göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Y.K, A.Y, T.R.E, M.A.K. ve N.G.Ç. gözaltına alındı.Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Organizatör oldukları öne sürülen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Zanlılardan Y.K'nin ise ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20210916/vanda-kapali-kasa-kamyonda-afganistan-uyruklu-158-kacak-gocmen-yakalandi-1048972014.html
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ankara, göçmen

Ankara'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

07:32 24.09.2021
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİPolis, denetim, trafik polisi, İzmir
Polis, denetim, trafik polisi, İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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Ankara'da, İran sınırı üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla İran üzerinden giriş yapan düzensiz göçmenlerin önce Diyarbakır'a oradan da Ankara'ya getirileceği bilgisini edindi.
Bunun üzerine harekete geçen polis, Ankara-Niğde Otoyulu'nda bir minibüs ile peşindeki otomobili durdurdu. Minibüsteki 25 düzensiz göçmen ile otomobilde bulunan, göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Y.K, A.Y, T.R.E, M.A.K. ve N.G.Ç. gözaltına alındı.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
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Van’da kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı
16 Eylül, 18:31
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Organizatör oldukları öne sürülen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan Y.K'nin ise ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlendi.
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