https://tr.sputniknews.com/20210924/ankarada-metro-ve-otobuslerin-son-sefer-saatleri-degisti-1049216907.html

Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti

Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti

27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T14:53+0300

2021-09-24T14:53+0300

2021-09-24T14:53+0300

yaşam

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

otobüs

ulaşım

abb

toplu ulaşım

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gece ulaşımındaki hizmet saatlerinde düzenlemeye gidildi.EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı düzenlemeyle, 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara son hareket saati de 01.00'e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01.40'a kadar 56 adet servis bulunacak.Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.Yeni düzenlemelere "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf", "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf" ve "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf" adreslerinden ulaşılabilecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, otobüs, ulaşım, abb, toplu ulaşım