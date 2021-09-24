https://tr.sputniknews.com/20210924/ankarada-metro-ve-otobuslerin-son-sefer-saatleri-degisti-1049216907.html
Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti
Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti
27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T14:53+0300
2021-09-24T14:53+0300
2021-09-24T14:53+0300
yaşam
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
otobüs
ulaşım
abb
toplu ulaşım
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gece ulaşımındaki hizmet saatlerinde düzenlemeye gidildi.EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı düzenlemeyle, 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara son hareket saati de 01.00'e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01.40'a kadar 56 adet servis bulunacak.Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.Yeni düzenlemelere "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf", "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf" ve "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf" adreslerinden ulaşılabilecek.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, otobüs, ulaşım, abb, toplu ulaşım
Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti
27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 01.40'a alındı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya
göre, gece ulaşımındaki hizmet
saatlerinde düzenlemeye gidildi.
EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı düzenlemeyle, 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.
Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara son hareket saati de 01.00'e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01.40'a kadar 56 adet servis bulunacak.
Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.