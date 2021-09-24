Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210924/ankarada-metro-ve-otobuslerin-son-sefer-saatleri-degisti-1049216907.html
Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti
Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti
27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T14:53+0300
2021-09-24T14:53+0300
yaşam
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
otobüs
ulaşım
abb
toplu ulaşım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103921/33/1039213373_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_aa1bef4e3628d114a1a4a282d497208f.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gece ulaşımındaki hizmet saatlerinde düzenlemeye gidildi.EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı düzenlemeyle, 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara son hareket saati de 01.00'e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01.40'a kadar 56 adet servis bulunacak.Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.Yeni düzenlemelere "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf", "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf" ve "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf" adreslerinden ulaşılabilecek.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103921/33/1039213373_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_2b521e646c609c263cb1e4fd1fc3def7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, otobüs, ulaşım, abb, toplu ulaşım

Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti

14:53 24.09.2021
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara - metro
Ankara - metro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 01.40'a alındı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gece ulaşımındaki hizmet saatlerinde düzenlemeye gidildi.
EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı düzenlemeyle, 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.
Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara son hareket saati de 01.00'e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01.40'a kadar 56 adet servis bulunacak.
Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.
Yeni düzenlemelere "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf", "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf" ve "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf" adreslerinden ulaşılabilecek.
300000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:38Reality şov yıldızı Mary Cosby, anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi
15:32Kaymakamdan muhtarlara ’sulama suyu’ uyarısı: 'Suyu foşur foşur akıtma devri bitti'
15:32Avustralya'nın Kovid-19 veri takip sitesinin arkasından 14 yaşında üç çocuk çıktı
15:25Bakan Pakdemirli: Çiftçimizin 'Zarar ediyoruz' dediği bir ürün yok
15:16Felç geçirenler için göz hareketleriyle ilerleyen araç yaptılar
15:13Destici: Türkiye'de 'Kürt sorunu' diye bir sorun yok ki
15:07Rusya'da partilerin parlamentonun alt kanadı Duma’daki sandalye dağılımı belli oldu
15:03‘Bana teşkilatın numarasını verin’ diyen maskesiz kuryeye beraat
14:53Görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel kuş parkını ziyaret etti
14:53Ankara'da metro ve otobüslerin son sefer saatleri değişti
14:45Taliban'ın kıdemli infazcısı: Uzuv kesme cezaları güvenliği sağlamak amacıyla devam edecek
14:37Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz
14:36Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan yurtlarla ilgili yeni açıklama
14:34Foreign Policy: Lavrov’un diplomasideki ustalığı Moskova’nın karşıtlarına engel oluyor
14:10George Washington Üniversitesi: Ukrayna'nın başlıca askeri akademisinin aşırı sağcılarla bağları var
14:07Bernie Sanders'ın viral pozu bu sefer de Cadılar Bayramı kostümüne ilham oldu
14:06Libya torpili için 2 milyon dolar isteyen Hunter Biden, 'Çin'in en üst düzeyine erişimim var' demiş
13:55Mısır, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light’ı onayladı
13:50Kuzey Amerika'daki 'en eski' insan ayak izleri keşfedildi
13:48Erdoğan'dan ABD'ye tepki: İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir