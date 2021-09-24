https://tr.sputniknews.com/20210924/bana-teskilatin-numarasini-verin-diyen-maskesiz-kuryeye-beraat-1049217230.html

‘Bana teşkilatın numarasını verin’ diyen maskesiz kuryeye beraat

‘Bana teşkilatın numarasını verin’ diyen maskesiz kuryeye beraat

Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polislere direnen ve kardeşini arayarak "Bana teşkilatın numarasını verin"... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T15:03+0300

2021-09-24T15:03+0300

2021-09-24T15:04+0300

türkiye

mahkeme

mütalaa

koronavirüs

koronavirüs aşısı

cihan aksu

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İstanbul’da maskesizken kimliğini isteyen polise direnip telefon ettiği kişiye “Bana teşkilatın numarasını verin” diyen kurye Cihan Aksu, yargılandığı davada beraat etti.Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cihan Aksu katılmadı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Aksu'nun Tuzla Devriye Ekipler Amirliği'nde koronavirüs denetimi yapan polis memurları tarafından 19 Eylül 2020'de motosiklet üzerinde durdurulduğunu belirtti. Mütalaada polislerin maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere sanıktan kimlik istediği, sanığın kimlik vermeyeceğini söylemesi üzerine polislerin zor kullanacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi. Polislerin idari para cezası uygulayacağını söylemesi üzerine sanığın "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" diyerek polis memurlarını tehdit ettiği mütalaada ifade edildi.Sanık Aksu'nun kardeşini arayarak "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin" şeklindeki sözlerle tehdidini göstermek suretiyle birden fazla memura direndiği vurgulanan mütalaada, sanığın teşkilatla kastının ailesi ve arkadaşları olduğu, tehdit kastının olmadığı şeklinde savunma yaptığı hatırlatıldı. Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu öne sürülen mütalaada, Aksu'nun 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar cezalandırılması istendi.Sanık duruşmaya katılmadığı için son sözü sorulamadı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Cihan Aksu'nun üzerine atılı 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçunun unsurları oluşmadığına kanaat getirerek Aksu'nun beraat etmesine karar verdi. Mahkeme beraat kararının gerekçesi olarak sanık Aksu'nun polis memurlarını etkileyecek herhangi bir yetki ve gücünün bulunmadığının olay anında ve sonrasında yaşananlarla aşikar olduğunu ve suçun unsurlarının oluşmadığını gösterdi.

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mahkeme, mütalaa, koronavirüs, koronavirüs aşısı, cihan aksu