'Bebeğe Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına 'taksirle yaralama' soruşturması

Sağlık Ocağında bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.Başsavcılık, sorumlu kişiler hakkında “Taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “Bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını” açıklaması, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak, “Sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını ve çocuğun Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini, aşının İzmir’de yapılmadığını” belirtmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 günlük bebeğe "yanlışlıkla" Kovid-19 aşısı yapan sorumlular hakkında, "Taksirle yaralamaya sebebiyet verme" suçundan resen soruşturma başlattı.
Sağlık Ocağında bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, sorumlu kişiler hakkında “Taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “Bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını” açıklaması, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak, “Sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını ve çocuğun Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini, aşının İzmir’de yapılmadığını” belirtmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.