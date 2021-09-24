https://tr.sputniknews.com/20210924/bebege-kovid-19-asisi-yapildi-iddiasina-taksirle-yaralama-sorusturmasi-1049210828.html

'Bebeğe Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına 'taksirle yaralama' soruşturması

'Bebeğe Kovid-19 aşısı yapıldı' iddiasına 'taksirle yaralama' soruşturması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 günlük bebeğe "yanlışlıkla" Kovid-19 aşısı yapan sorumlular hakkında, "Taksirle yaralamaya sebebiyet verme" suçundan resen... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T12:03+0300

2021-09-24T12:03+0300

2021-09-24T12:04+0300

türkiye

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

zafer kurugöl

koronavirüs aşısı

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Sağlık Ocağında bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.Başsavcılık, sorumlu kişiler hakkında “Taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “Bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını” açıklaması, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak, “Sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını ve çocuğun Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini, aşının İzmir’de yapılmadığını” belirtmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.

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koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, zafer kurugöl, koronavirüs aşısı