Bernie Sanders'ın viral pozu bu sefer de Cadılar Bayramı kostümüne ilham oldu
14:07 24.09.2021 (güncellendi: 14:21 24.09.2021)
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIEski başkan adayı Senatör Bernie Sanders'ın elinde yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne attığı pozu da törenin en akılda kalan görüntülerinden oldu.
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
Eski başkan adayı ve Senatör Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne atarak oturduğu pozu bu sefer de seksi Cadılar Bayramı kostümüne ilham oldu.
Genelde genç kızların rağbet ettiği ABD'li moda markası Dolls Kill, Bernie Sanders'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenindeki pozundan esinlenerek ürettiği seksi Cadılar Bayramı kostüm setini 58 dolardan piyasaya çıkardı.
Mağazanıın internet sitesinde kostümün açıklamasında Sanders'ın poz sonrası internette viral olmasına atıf yapılarak "Bu kostümle viral olacaksınız! Bu siyasetçi kostümü rahat eldivenler, gri bir ceket ve yüz maskesi ile gelecek" denildi.
The aggressively-named online retailer Dolls Kill is selling a Halloween costume inspired by Bernie Sanders’s Bernie Sanders … and it’s kind of great? https://t.co/Va7nkpC491— The Cut (@TheCut) September 22, 2021
Sanders, sosyal medyada espriler yapılan pozu hakkında "Orada oturup hem ısınmaya hem de neler olup bittiğine dikkat etmeye çalışıyordum" açıklaması yapmıştı.
Eski başkan adayı Senatör Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne atarak oturduğu pozu, ABD'deki yemin töreninin en akılda kalan görüntülerinden oldu https://t.co/3y9HKzIUJD pic.twitter.com/zTgGiT3caZ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 21, 2021
Viral olan pozun ardından, Senatör Sanders'ın oyuncak bebeği 20 bin 300 dolara satılmış, viral olan geri dönüştürülmüş yün eldivenleri ise seri üretime geçmişti. Ayrıca, Sanders törendeki fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri bir yardım kuruluşu için satışa çıkarmıştı.
A handmade crocheted doll inspired by the viral inauguration meme of Sen. Bernie Sanders raised more than $40,000 for Meals on Wheels America when it was sold in an online auction https://t.co/qnnwcFD9JP— CNN (@CNN) January 27, 2021