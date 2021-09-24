https://tr.sputniknews.com/20210924/bernie-sandersin-viral-pozu-bu-sefer-de-cadilar-bayrami-kostumune-ilham-oldu-1049215094.html

Bernie Sanders'ın viral pozu bu sefer de Cadılar Bayramı kostümüne ilham oldu

Bernie Sanders'ın viral pozu bu sefer de Cadılar Bayramı kostümüne ilham oldu

Eski başkan adayı ve Senatör Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne atarak oturduğu pozu bu sefer de seksi Cadılar Bayramı kostümüne ilham... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T14:07+0300

2021-09-24T14:07+0300

2021-09-24T14:21+0300

bernie sanders

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1043624804_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_805c08462fd5062f4718548213883519.jpg

Genelde genç kızların rağbet ettiği ABD'li moda markası Dolls Kill, Bernie Sanders'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenindeki pozundan esinlenerek ürettiği seksi Cadılar Bayramı kostüm setini 58 dolardan piyasaya çıkardı. Mağazanıın internet sitesinde kostümün açıklamasında Sanders'ın poz sonrası internette viral olmasına atıf yapılarak "Bu kostümle viral olacaksınız! Bu siyasetçi kostümü rahat eldivenler, gri bir ceket ve yüz maskesi ile gelecek" denildi. Sanders, sosyal medyada espriler yapılan pozu hakkında "Orada oturup hem ısınmaya hem de neler olup bittiğine dikkat etmeye çalışıyordum" açıklaması yapmıştı. Viral olan pozun ardından, Senatör Sanders'ın oyuncak bebeği 20 bin 300 dolara satılmış, viral olan geri dönüştürülmüş yün eldivenleri ise seri üretime geçmişti. Ayrıca, Sanders törendeki fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri bir yardım kuruluşu için satışa çıkarmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bernie sanders