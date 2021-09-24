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Bernie Sanders'ın viral pozu bu sefer de Cadılar Bayramı kostümüne ilham oldu
Bernie Sanders'ın viral pozu bu sefer de Cadılar Bayramı kostümüne ilham oldu
Eski başkan adayı ve Senatör Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne atarak oturduğu pozu bu sefer de seksi Cadılar Bayramı kostümüne ilham... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T14:07+0300
2021-09-24T14:21+0300
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Genelde genç kızların rağbet ettiği ABD'li moda markası Dolls Kill, Bernie Sanders'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenindeki pozundan esinlenerek ürettiği seksi Cadılar Bayramı kostüm setini 58 dolardan piyasaya çıkardı. Mağazanıın internet sitesinde kostümün açıklamasında Sanders'ın poz sonrası internette viral olmasına atıf yapılarak "Bu kostümle viral olacaksınız! Bu siyasetçi kostümü rahat eldivenler, gri bir ceket ve yüz maskesi ile gelecek" denildi. Sanders, sosyal medyada espriler yapılan pozu hakkında "Orada oturup hem ısınmaya hem de neler olup bittiğine dikkat etmeye çalışıyordum" açıklaması yapmıştı. Viral olan pozun ardından, Senatör Sanders'ın oyuncak bebeği 20 bin 300 dolara satılmış, viral olan geri dönüştürülmüş yün eldivenleri ise seri üretime geçmişti. Ayrıca, Sanders törendeki fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri bir yardım kuruluşu için satışa çıkarmıştı.
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Bernie Sanders'ın viral pozu bu sefer de Cadılar Bayramı kostümüne ilham oldu

14:07 24.09.2021 (güncellendi: 14:21 24.09.2021)
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIEski başkan adayı Senatör Bernie Sanders'ın elinde yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne attığı pozu da törenin en akılda kalan görüntülerinden oldu.
Eski başkan adayı Senatör Bernie Sanders'ın elinde yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne attığı pozu da törenin en akılda kalan görüntülerinden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Eski başkan adayı ve Senatör Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne atarak oturduğu pozu bu sefer de seksi Cadılar Bayramı kostümüne ilham oldu.
Genelde genç kızların rağbet ettiği ABD'li moda markası Dolls Kill, Bernie Sanders'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenindeki pozundan esinlenerek ürettiği seksi Cadılar Bayramı kostüm setini 58 dolardan piyasaya çıkardı.
Mağazanıın internet sitesinde kostümün açıklamasında Sanders'ın poz sonrası internette viral olmasına atıf yapılarak "Bu kostümle viral olacaksınız! Bu siyasetçi kostümü rahat eldivenler, gri bir ceket ve yüz maskesi ile gelecek" denildi.
Sanders, sosyal medyada espriler yapılan pozu hakkında "Orada oturup hem ısınmaya hem de neler olup bittiğine dikkat etmeye çalışıyordum" açıklaması yapmıştı.
Viral olan pozun ardından, Senatör Sanders'ın oyuncak bebeği 20 bin 300 dolara satılmış, viral olan geri dönüştürülmüş yün eldivenleri ise seri üretime geçmişti. Ayrıca, Sanders törendeki fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri bir yardım kuruluşu için satışa çıkarmıştı.
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