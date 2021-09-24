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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic de sakatlandı
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic de sakatlandı
11 eksikle Altay deplasmanına giden Beşiktaş'ta Miralem Pjanic de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T21:33+0300
2021-09-24T21:33+0300
2021-09-24T21:33+0300
spor
beşiktaş
sakatlık
miralem pjanic
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Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'a bir kötü haber de Miralem Pjanic'den geldi. İzmir deplasmanına 11 eksikle giden siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Boşnak yıldız, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Pjanic, 31. dakikada yerini Güven Yalçın'a bıraktı.
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beşiktaş, sakatlık, miralem pjanic
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic de sakatlandı
11 eksikle Altay deplasmanına giden Beşiktaş'ta Miralem Pjanic de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'a bir kötü haber de Miralem Pjanic'den geldi.
İzmir deplasmanına
11 eksikle giden siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Boşnak yıldız, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Pjanic, 31. dakikada yerini
Güven Yalçın'a bıraktı.