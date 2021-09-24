https://tr.sputniknews.com/20210924/brezilyada-evsiz-isciler-hareketi-sao-paulo-borsasini-basti-1049202110.html

Brezilya’da Evsiz İşçiler Hareketi, Sao Paulo Borsası’nı bastı

Brezilya’da Evsiz İşçiler Hareketi, Sao Paulo Borsası’nı bastı

Brezilya’da Evsiz İşçiler Hareketi, Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı bastı. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T01:20+0300

2021-09-24T01:20+0300

2021-09-24T01:24+0300

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Brezilya’da Evsiz İşçiler Hareketi, tencere ve tavalarla Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı bastı. Evsiz İşçiler Hareketi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Spekülasyonun ve sosyal eşitsizliğin en büyük sembolü olan Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı işgal ediyoruz. Şirketler kar ederken, insanlar açlıktan ölüyor. İş giderek daha güvencesiz hale geliyor. Başkan Bolsonaro'yu elinde tutanlar var. Onlar piyasanın sahipleri" denildi.Evsiz İşçiler Hareketi, Brezilya’daki gıda güvensizliğinin 116 milyondan fazla insanı etkilediğini ve ülkede 19 milyondan fazla insanın da açlık sınırının altında yaşadığını belirtti. Hareket ayrıca, Kovid-19 salgınıyla beraber ülkede bankaların rekor karlar ettiğini ve büyük servetlerdeki artışları sayesinde 42 yeni milyarderin ortaya çıktığını gündeme getirdi.Brezilya’da siyasi kriz enflasyonu tetiklerken, faiz oranlarında artış talep edildiği için borsada yüzde 5’lik düşüş yaşandı. Ülkede pandemi sürecinde 15 milyon kişi işsiz kaldı.

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brezilya, işçi, borsa, baskın, evsiz