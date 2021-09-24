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https://tr.sputniknews.com/20210924/cnn-sunucusu-chris-cuomo-hakkinda-cinsel-taciz-iddiasi-1049226257.html
CNN sunucusu Chris Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası
CNN sunucusu Chris Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası
ABD'de, CNN’de haber sunucusu Chris Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasında bulunuldu. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T20:04+0300
2021-09-24T20:04+0300
2021-09-24T20:04+0300
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abd
cnn
andrew cuomo
cinsel taciz
chris cuomo
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ABC’deki eski patronu Shelley Ross, New York Times’ta, Chris Cuomo’nun CNN’e geçişi nedeniyle verilen veda partisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu yazdı.Ross, eşinin gözü önünde Chris Cuomo’nun kendisine "Artık benim patronum değilsin." diyerek tacizde bulunduğunu iddia etti.Söz konusu yazıda, ayrıca Cuomo’nun daha sonra davranışından dolayı Ross’tan ve eşinden özür dilediği e-postanın ekran görüntüsü yayınlandı.Cuomo’nun büyük kardeşi eski New York Valisi Andrew Cuomo da şubat ayında başlayan hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 10 Ağustos’ta görevinden istifa etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210810/new-york-valisi-andrew-cuomo-hakkindaki-cinsel-taciz-suclamalarinin-ardindan-istifa-karari-aldi-1047734409.html
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CNN sunucusu Chris Cuomo hakkında cinsel taciz iddiası
ABD'de, CNN’de haber sunucusu Chris Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasında bulunuldu.
ABC’deki eski patronu Shelley Ross, New York Times’ta, Chris Cuomo’nun CNN’e geçişi nedeniyle verilen veda partisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu yazdı.
Ross, eşinin gözü önünde Chris Cuomo’nun kendisine "Artık benim patronum değilsin." diyerek tacizde bulunduğunu iddia etti.
Söz konusu yazıda, ayrıca Cuomo’nun daha sonra davranışından dolayı Ross’tan ve eşinden özür dilediği e-postanın ekran görüntüsü yayınlandı.
Cuomo’nun büyük kardeşi eski New York Valisi Andrew Cuomo da şubat ayında başlayan hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 10 Ağustos’ta görevinden istifa etmişti.