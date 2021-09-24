Gamelya Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V, delta varyantına karşı BioNTech’ten daha etkili

Rusya Yahudi Kongresi’nin düzenlediği canlı yayında konuşan Gintsburg, “Moderna ve Pfizer’de kullanılan yaklaşım, delta varyantına karşı koruma konusundaki etkinlik açısından çok daha kötü çalışıyor. Bu aşıların kullanıldığı ülkelerin sağlık bakanlıklarının verdiği verilere göre, bu aşıların etkinliği yüzde 40 ilâ 50 arasında. Oysa Sputnik V’nin delta varyantına karşı etkinliği bugün itibariyle yüzde 83 ilâ 94 arasında” ifadesini kullandı.Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.Sputnik V, toplam nüfusu 3.5 milyardan fazla olan yaklaşık 70 ülkede kullanım onayı aldı.
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V aşısının delta varyantına karşı etkinliğinin yüzde 83 ilâ 94 arasında, Moderna ve Pfizer’in ise yüzde 50’nin altında olduğunu belirtti.
Rusya Yahudi Kongresi’nin düzenlediği canlı yayında konuşan Gintsburg, “Moderna ve Pfizer’de kullanılan yaklaşım, delta varyantına karşı koruma konusundaki etkinlik açısından çok daha kötü çalışıyor. Bu aşıların kullanıldığı ülkelerin sağlık bakanlıklarının verdiği verilere göre, bu aşıların etkinliği yüzde 40 ilâ 50 arasında. Oysa Sputnik V’nin delta varyantına karşı etkinliği bugün itibariyle yüzde 83 ilâ 94 arasında” ifadesini kullandı.
Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.
Sputnik V, toplam nüfusu 3.5 milyardan fazla olan yaklaşık 70 ülkede kullanım onayı aldı.