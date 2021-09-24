https://tr.sputniknews.com/20210924/george-washington-universitesi-ukraynanin-baslica-askeri-akademisinin-asiri-sagcilarla-baglari-var-1049215256.html

George Washington Üniversitesi: Ukrayna'nın başlıca askeri akademisinin aşırı sağcılarla bağları var

George Washington Üniversitesi: Ukrayna'nın başlıca askeri akademisinin aşırı sağcılarla bağları var

ABD'nin George Washington Üniversitesi, Ukrayna'daki önde gelen askeri eğitim kurumlarından Pyotr Sagaydaçnıy Ulusal Kara Kuvvetleri Akademisi'nin aşırı sağcı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T14:10+0300

2021-09-24T14:10+0300

2021-09-24T14:10+0300

dünya

abd

ukrayna

ordu

azov taburu

asker

aşırı sağ

aşırı sağcı

rapor

george washington üniversitesi

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'Aşırı Sağcı Grup Ukrayna'nın En Büyük Batılı Askeri Eğitim Merkezi'nde Faaliyet Yürütüyor' başlıklı raporu hazırlayan Ukraynalı gazeteci Aleksey Kuzmenko, "Bu makalede sunulan kanıtlar, Ukrayna'nın en önemli askeri eğitim kurumu olan Pyotr Sagaydaçnıy Ulusal Kara Kuvvetleri Akademisi'nin, ülkenin ordusunu sağ ideolojiye göre yeniden inşa etme hedefini beyan eden Centuria adlı kuruluşa ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.Centuria'nın aşırı sağcı Azov Taburu'yla yakın bağlara sahip olduğunu belirten Kuzmenko, kuruluşun birkaç yıl içinde Ulusal Kara Kuvvetleri Akademisi'ndeki birçok öğrenciyi kendi saflarına çektiğini ve şu anda bu öğrencilerin Ukrayna askeri elitinin önde gelen üyelerinden olduğunu vurguladı.Askeri öğrencilerin İngiliz Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi gibi Batı'nın önde gelen askeri eğitim kurumlarında eğitim aldığına dikkat çeken Kuzmenko, Centuria üyelerinin ABD ve Fransa'daki askeri akademilerin öğrencileriyle doğrudan temas kurma imkanına sahip olduğunun altını çizdi.

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abd, ukrayna, ordu, azov taburu, asker, aşırı sağ, aşırı sağcı, rapor, george washington üniversitesi, grup