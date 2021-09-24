https://tr.sputniknews.com/20210924/kubadan-rusyaya-koronavirusle-mucadelede-sundugu-yardimlardan-oturu-tesekkur-mesaji-1049203418.html

Küba'dan Rusya'ya koronavirüsle mücadelede sunduğu yardımlardan ötürü teşekkür mesajı

Küba'dan Rusya'ya koronavirüsle mücadelede sunduğu yardımlardan ötürü teşekkür mesajı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede Moskova'ya, Kovid-19'la mücadelede sunduğu yardımlardan ötürü... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T03:00+0300

2021-09-24T03:00+0300

2021-09-24T03:00+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

küba

yardım

görüşme

koronavirüsle mücadele

bruno rodriguez parrilla

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.Rodriguez, görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşmem vardı. Kovid-19 ile mücadelede yapılan yardımları içtenlikle takdir ettim" ifadelerini kullandı.Bakan, görüşmede Havana ile Moskova arasındaki kusursuz seyreden ilişkileri ele aldıklarını ve ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini yinelediklerini belirtti.

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rusya, sergey lavrov, küba, yardım, görüşme, koronavirüsle mücadele, bruno rodriguez parrilla