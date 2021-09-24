Küba'dan Rusya'ya koronavirüsle mücadelede sunduğu yardımlardan ötürü teşekkür mesajı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.Rodriguez, görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşmem vardı. Kovid-19 ile mücadelede yapılan yardımları içtenlikle takdir ettim" ifadelerini kullandı.Bakan, görüşmede Havana ile Moskova arasındaki kusursuz seyreden ilişkileri ele aldıklarını ve ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini yinelediklerini belirtti.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede Moskova'ya, Kovid-19'la mücadelede sunduğu yardımlardan ötürü teşekkür etti.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Rodriguez, görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşmem vardı. Kovid-19 ile mücadelede yapılan yardımları içtenlikle takdir ettim" ifadelerini kullandı.
Bakan, görüşmede Havana ile Moskova arasındaki kusursuz seyreden ilişkileri ele aldıklarını ve ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini yinelediklerini belirtti.
Sostuve encuentro con Serguéi Lavrov, Canciller de Rusia. Agradecí profundamente ayuda para enfrentamiento a #Covid19. Reiteramos excelente estado relaciones políticas e importancia de continuar fortaleciendo las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación. pic.twitter.com/7AjZDt6wAl