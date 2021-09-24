https://tr.sputniknews.com/20210924/mebden-ankaradaki-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-ogretmeni-hakkinda-sorusturma-1049220298.html

MEB'den Ankara'daki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni hakkında soruşturma

MEB'den Ankara'daki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni hakkında soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T16:35+0300

2021-09-24T16:35+0300

2021-09-24T16:45+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

ankara

alevi

sünni

mamak

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Ankara Mamak'ta bir okulda, din kültürü öğretmeni ile Alevi öğrenciler arasında geçtiği öne sürülen olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı.Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yönelttiği iddia edilmişti.

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ankara

mamak

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milli savunma bakanlığı (msb), ankara, alevi, sünni, mamak