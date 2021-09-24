MEB'den Ankara'daki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni hakkında soruşturma

Ankara Mamak'ta bir okulda, din kültürü öğretmeni ile Alevi öğrenciler arasında geçtiği öne sürülen olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı.Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yönelttiği iddia edilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Ankara Mamak'ta bir okulda, din kültürü öğretmeni ile Alevi öğrenciler arasında geçtiği öne sürülen olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir."
Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yönelttiği iddia edilmişti.